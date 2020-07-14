Мнение: Потомки репрессированных

14.07.2020, 10:55, Разное

Некоторые думают, что если в их семье репрессированных не было (или, точнее, что если они ничего не знают о своих репрессированных родственниках), то репрессии — это такой антисоветский миф. Что «на самом деле» репрессировали очень немногих, причём «за дело», то есть за воровство, убийства, бандитизм и тому подобную деятельность.

Конечно, это не так. Вы знаете игру «один клик»: откройте в Википедии биографию любого известного человека, который был в активном возрасте в 1930-е, и вы почти наверняка обнаружите, что или он сам, или кто-то из его ближайшего круга пострадал от репрессий. Даже советская космическая отрасль, предмет нашей справедливой гордости, был создан «уголовниками»: Сергеем Королёвым, Валентином Глушко и прочими «врагами народа».

Недавно я задал читателям прямой вопрос — «были ли в вашей семье репрессированные или раскулаченные». Я получил около тысячи комментариев к статье. Публикую некоторые из ответов: вы можете убедиться, что пишут реальные люди, многие из которых опираются не на семейные воспоминания, а на запрошенные в архивах уголовные дела.

https://olegmakarenko.ru/1882668.html

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/za-chto-imenno-davali-10-let-v-1937-godu-5ee7bfa67cadb75a66e4dae4

statistiki. Обе моих бабушки и один дед из семей врагов народа.

pz_true. У меня семью бабки моей раскулачили. Её шестнадцатилетнюю сослали в Сибирь деревья валить, она оттуда сбежала.

helengina. У меня семья с эстонскими фамилиями. Попересажали просто за фамилию. Прабабушка за колоски сидела. Удивляюсь, когда кто-то отрицает сталинские репрессии. Около фонтанного дня в день памяти читают фамилии репрессированных – на третий день они где-то в середине алфавита.

who_is2012. Моя семья жила в Баку с конца 19 века. Со стороны матери прапрадед был немцем, крупным чиновником. Родственников-немцев до войны было полгорода. С началом войны ВСЕХ родственников почти мгновенно выслали в Казахстан. Осталась одна прабабушка с семьей (мой дед был военным прокурором и быстро смог сменить фамилию тещи с Брезе на Болотову).

Назад после войны вернулись единицы. Последним в 1974 году вернулся брат бабушки. Прошел десятилетия лагерей в Казахстане и Воркуте. Сейчас немцев в Баку практически нет, а были целые города в Азербайджане.

polu_poker. Мой прадед с семьей отправился с юга Украины в Кемеровскую область, в Ленинск-Кузнецкий в ссылку, где мой дед работал на шахте, рубил уголь. Дед потом вернулся, а прадед и прабабка так и остались там. Второй прадед также был репрессирован в 1937 и больше домой не возвращался, его судьба неизвестна.

aleksey_c. Бабушкина сестра была замужем за священником, семью выслали на севера, больше о них никто не слышал.

poliak. Мой прадед, коммунист до мозга костей. До 1937 был министром финансов в Дальневосточной республике, потом директором крупнейшего в Казахстане торгового треста.

Пять лет назад в архиве КГБ довелось почитать его дело. Ну что сказать: я вполне допускаю, что были какие-то нарушения и злоупотребления в хозяйственной деятельности (как, впрочем, у большинства торговых работников), но в деле это прошло незначительными эпизодами. А выпятились невероятные обвинения в работе на японскую и китайскую разведку, причем все обвинения основывались только на доносах.

В начале дела, когда писал собственноручные объяснения, почерк был уверенный и твердый, а в конце, когда якобы признание, уже были каракули. Вполне понятно, почему. И, естественно, дали 10 лет без права переписки.

monetam. В СССР долгое время действовала историческая сегрегация памяти, при которой родственников, сгинувших по известным причинам, люди опасались упоминать, рассказывать о них тоже опасались. Даже дети репрессированных обладали о них слабыми знаниями, что уж говорить о внуках и правнуках.

Спроси я свою мать о пострадавших, она так и ответила бы: “Да, кто-то там был… Как его… потом, когда к бабушке приедем, то и спросим…”. Но “потом” обычно никогда не наступало.

a_nikolov. Деда в 1937 забрали и расстреляли, бабушку отправили в АЛЖИР (Акмолинский лагерь), в 1946 она умерла в больнице.

miutu. У нас никого не сажали, но отобрали большой дом и землю, а семью выслали. Раскулачили, короче.

notterrier. Мой прадед ьыо осужден как «враг народа». Две рязанские деревни крестьян-плотников перебрались в Москву к началу 1930-х и поселились компактно в многоквартирном доме. Один из крестьян подружился с чекистом, ощутил власть и начал терроризировать своих земляков. В итоге почти на всех написал доносы и пересажал, в том числе моего прадеда. Многим крестьянам он являлся даже родней.

Удивительный эпизод. Перед войной он приходил к нашей семье, чтобы просить прощения. Его не пустили в квартиру, прогнали от дверей.

vnukkulaka. У меня деду, старосте церковного хора, дали 3 года лагерей по 58-10, “антисоветская пропаганда”. Под доносом стояла подпись его друга. Видимо, другу сказали: не подпишешь, сам пойдешь.

Семью, в которой было 10 детей (всего у деда было 12 детей, но двое старших жили уже отдельно), самый младший был грудным младенцем, раскулачили и отправили в ссылку, в составе колонны раскулаченных из тех мест, в зимние морозы пешком за 700 верст на север, и кинули прямо в сугробы в тайгу под Тобольском. Народ жёг костры и копал землянки, до весны только половина дожила из той колонны.

Дед в момент высылки семьи находился уже в лагере, и когда узнал про высылку семьи с детьми в тайгу на смерть, упал ничком на землю и пролежал не вставая трое суток, а когда встал, лицо было черным от горя – думал что всё, не увидит он больше живыми жену и детей. Но, к счастью, семья оказалась живучей и сумела дожить до весны, а в начале лета разделиться на группы по 2-3 человека и сбежать из ссылки, договорившись встретиться в определенном месте. И дед тоже сумел выжить в лагере – а народу в лагере было набито как селедок в бочке, ночью на нарах по команде с боку на бок поворачивались, настолько было тесно.

Ирина Горелова. Деда мужа то ли оговорили, то ли сам чего-то не то говорил (сейчас проверить трудно, муж искать в архивах не хочет), был завкафедрой зоогигиены в Омске, детей отправил в деревню к своим родителям, чем сильно облегчил им жизнь, сам был арестован в 1940-41, далее следы теряются.

Мой прадед, как я уже писала, сидел, оказывается, 10 лет за вооруженное сопротивление советской власти в 27-38 годах. Как раз в процессе раскулачивания в Омской области. Выжил, вернулся, еще и на войну сходил.

Есть ещё история, как половину семьи бабки по другой линии сослали в Сибирь из-под Житомира, так как старшая сестра бабки моей работала на немцев. Ну, как работала, сестра поварихой была в столовой, сказали выходить на работу, она вышла и работала. Саму сестру посадили на 10 лет, отсидела, даже замуж вышла, письма писала. А мою бабку 16 летнюю и сестру постарше отправили в ссылку. Но злости на СССР у нее не было. Говорила, что могло было быть и хуже. Там много мутных историй, родственники рассказывали неохотно, возможно что-то и было. Там вообще в оккупации все сложно было. При этом четверо из семьи ушли на фронт. Так что репрессиями можно не считать, наверное.

Во время войны погибло из наших семей больше – трое в одной семье, двое в другой, двое в третьей, один в четвёртой.

paladin_sveta. Три прадеда расстреляны (красными) в 1918 году – это если считать семьёй только предков.

komkosant. На мою прабабушку, преподавателя педагогики в училище, соседка по коммунальной квартире написала донос, что якобы она ведет антисоветскую агитацию и проводит у себя собрания антисоветской ячейки. Ради комнаты большей площади.

Прабабушку арестовали, провели обыск и допрос, просмотрели конспекты у студентов, после чего отпустили за отсутствием состава преступления и/или доказательств, формулировку не помню, но смысл ясен. С прадедом она не жила и в браке не состояла. Другой прадед, деревенский мужик. Призвали его в 1942 и погиб на фронте под Ясной Поляной. Прабабушка дожила до 1984 года. Радовалась за мою бабушку, что та живет лучше чем барыня (4 человека в двухкомнатной хрущевке), так как барыня в туалет на двор ходила.

nika_daisy. Все родственники в период 1930-х со стороны и матери и отца были сосланы на Север, имущество конфисковали. К счастью, люди оказались закалённые, вернулись в Петербург, где мои родители и познакомились. Один прадед священник отсидел в лагерях, не знаю за что, к сожалению, но во время Войны вернулся и ещё служил в Архангельской области.

sagib_baro. С Новосибирска. Одного прадеда так допросили, что решили выпустить. Умер через месяц, всё внутри отбили, 34 года человеку было. Двух прадедов раскулачили. Одного раскулачили, но «с нагрузкой». Из дома выгнали, имущество отобрали, жили в землянике, кузню в колхоз. А на кузню работать ходи, других кузнецов в деревне нет. Но им вернулось. Предки всё равно смылись в Новосибирск, нашли лазейки, нашлись и прикопанные сбережения на взятки. А деревня к 1950 годам закончилась. Голод был, потом война, потом голод ещё раз.

carbon25. Западная Сибирь. Семью бабушки по отцовской линии раскулачили, был дом, пара коров, лошадь и 7 детей. Из дома выселили, ссылать никуда не ссылали, просто иди, куда хочешь. В общем была бедность, нижняя граница нормальности, стала нищета. Бабушка запомнила, что их зеркало висело в сельсовете.

То ли одну корову оставили, то ли купили на последнее, погрузили пожитки и три дня шли глубокой осенью до какого-то сарайчика, добрые люди нашли что-то.

Ещё бабушка рассказывала, что родственник, у которого была некая «зажиточность», один из дядей, за полгода до всех этих событий неким чутьем стадо распродал и сам устроился батраком к покупателям. В итоге вопросов к нему не было.

Прадед был осужден, «сапоги» или подобное хищение, валил лес и мыл золота на Дальнем Востоке, вернулся, но на воле прожил недолго. Как он выжил, я не представляю.

Из «баек» рассказывали, что перед возвращением предлагали ему залить золота в подошвы или каблуки, но он не стал рисковать.

Из относительных «плюсов» всего этого стали все мои родственники горожанами.

euro_line. Средний Урал. Репрессированы двое братьев деда.

Ната Чернышева. Да, были репрессированные. Как всегда – сведение счётов, и прочее. География – Северный Кавказ, Ставрополье, Ростовская область.

Прадед по матери – за двух лошадей и корову. Прабабка по отцу, мать его отца – расстреляна за «вредительство», дети, сын и дочь, выросли в детдоме, деду всю жизнь вспоминали, что его мать – враг народа.

У старших мужа: по отцовской линии – священник по так называемому церковному делу – и не был он никаким опиумом для народа, там его до сих пор помнят как честного и доброго человека; по материнской линии, опять же, кулаки – собственный дом и две коровы. Их всех ночью покидали в телегу и увезли в Апатиты, а там, спустя полгода, в эти же Апатиты приехали по этапу те, кто их тогда вышвыривал из дома.

Просьба не говорить, что я вру, у меня сестра занимается составлением семейного древа, очень увлечена этим, работает с архивами.

a_hramov. В свое время лично держал в руках протокол ОСО, которым 65-ти летний человек был осуждён на 7 лет ИТЛ за АСА – работал кладовщиком, к нему приезжали из магазинов, просили выдать пряжу. Он говорил: “Нет пряжи”. Написали донос: “Иванов антисоветски утверждает, что в СССР нет пряжи”. Семь лет. Жаль не отксерил, тогда и в голову не приходило, что кто-то спорить будет.

ladycat65. Дед с бабкой по материнской линии еле успели спастись. Семья была большая, семеро детей, но жили зажиточно. Дом-пятистенок был, в доме зеркала висели, дети опять же даже летом босые не бегали – дед ругался, пятки-де потрескаются и в трещинах клопы заведутся. Работящие были и оба грамотные, не совсем уж лапотники, хотя оба потомственные крестьяне.

Для каких-то работ нанимали батрака – а это прямая дорога в кулаки-мироеды. Хорошо, их предупредили вовремя, они похватали детей, добро своё и переехали на несколько лет из города Устюжна в глухую деревню. Подробностей не знаю, наверное, к какой-то родне. Видимо, в Устюжне и других кандидатов в кулаки-мироеды хватало, и про моих деда с бабкой никто не вспомнил. Потом вернулись, больше так не попадались.

vlek46. Была такая графа в анкете. При оформлении загранпаспорта я написал: “ни я, ни мои родственники судимы не были”. Меня вызвали в особый отдел и рассказали, что дед в 1937 был репрессирован на основании доноса односельчан, ГУЛАГ, умер через год, был реабилитирован посмертно, вроде шили дело о связи с Польшей. Для села странновато, прямо скажем, заинтересовали, надо будет глянуть дело.

trueadviser. У меня родственник 17 лет отсидел как враг народа, до посадки был председателем Совнаркома одной из автономных республик. Потом его реабилитировали, восстановили в партии, дали должность секретаря райкома одного из районов в Москве. Был ли он невиновен? Если учесть, что в Гражданскую он был одним из комиссаров у Лациса, думаю, отсидел он правильно, хотя и не за то, что натворил.

kolebyatka. Вся семья со стороны прадеда, в 1930. Мой отец родился 1929, своего отца никогда не видел. Я, соответственно, никогда не видел деда. Сохранилась справка о реабилитации. Просто крепкие середняки. Потеряли всё. Куда делась семья – неизвестно. Остались только бабушка с двумя сыновьями, одному было четыре года, второму один год.

ajnar. Брат деда был расстрелян в 1932. Участвовал в убийстве председателя колхоза вместе с семьей. Сосед когда помирал, повинился перед матерью – он стуканул.

Михаил Ноябрёв. Один из прадедов был репрессирован. Он договорился со следователем, что подпишет все бумаги, если родственники не пострадают. Так и получилось. Никто из родственников не пострадал. Умер или был убит сразу после освобождения из лагеря.

sergkz. Моего прадеда раскулачивали три раза. Первый раз на Повольжье, за кулацкую деятельность – держал пекарню и двоих рабочих в ней, имел швейную машину Зингер и конную косилку. Сослали в Екатеринбург (Свердловск). Зингер от раскулачивания прятали в колодце, везли с собой в ссылку спрятав в тряпках на подводе.

Второй раз в Екатеринбурге, поскольку он и там открыл пекарню, как мелкобуржуазного рецидивиста. Сослали в Новосибирск.

Третий раз в Новосибирске, так как он и там не угомонился, опять начал печь хлеб на продажу. Сослали в Тайшет.

Там его дочка вышла замуж за сына осевшего там после колчаковского разгрома поляка (женился на русской), и у них родилась моя мама. А швейная машинка так и стоит в бабушкином доме и даже ещё шьёт.

bishop88. Бабушка и дед сидели: дед по уголовной статье, бабка по политической.

Дед сидел за дело. Бабку в любой другой стране расстреляли бы прямо на месте, но в СССР осудили и на 10 лет послали на Магадан. Откуда она посылала продуктовые посылки голодающим родственникам на Украину (после войны очень тяжелая жизнь была). В 1953 её, конечно, реабилитировали и она до конца жизни получала выплаты от государства и имела льготы.

cbobs. Дед по отцовской линии в декабре 1937 был арестован за проведение «Контрреволюционной деятельности против советской власти и её мероприятий, клеветал на советскую власть» и тому подобное. Приговорен к расстрелу 28 декабря 1937. Акт о расстреле от 21 февраля 1938 года, а 1 июля 1960 дело было закрыто за недоказанностью преступления. Есть ещё справка о смерти деда в 1953 году и воспоминания отца о формировании этапа в Сибирь летом 1938. Документов об этом нет.

Имущество, – самый большой дом в селе, конюшня на десяток лошадей, — разграблены и конфискованы, как и земля.

Трое братьев отца и сестра пропали до и во время Войны. Брат бабушки в 1938 году был застрелен при аресте, был военным.

igfn. Дед был колхозником в сибирской деревне, но деревня была латгальская, вот взрослых мужиков-латгальцев, приехавших в Сибирь по Столыпинской реформе в 1910 году, и брали по обвинению в участии в контрреволюционной фашистской организации и шпионаже в пользу Латвии. Вместе с дедом в один день по делу П-9047 расстреляли 44 человека. В 1958 году дело прекратили “за отсутствием состава преступления”.

no_stripes. И даже за пресловутые “колоски”, отец моей бабушки. Дети их собирали, а отца забрали. До суда дело не дошло, он заболел там и умер.

А к отчиму деда пришел провокатор. Отчим его прогнал, но не донёс, а надо было донести. Его забрали, и родные его больше не видели.

promoscow. Моего прадеда в Орловской губернии три раза раскулачивали. Он был кузнец, и три раза у него уводили скот. Один раз он надавал прибывшим за коровой товарищам лещей, и его упекли в тюрьму на полгода.

После освобождения Брянщины ушёл на фронт, дошёл до Кёнигсберга.

eltelfo. Прадед демобилизовался с Первой мировой по ранению, получил землю, лошадь и две коровы в Ярославской области, построил большой дом, завёл семью, батраков не держал, всё сам. Категорически не хотел вступать в колхоз. Его брат-комиссар пришёл, всё отобрал, даже небольшие жернова и гармошку утопил в реке. Прадеда направили на два года на торфоразработки в соседний район по приговору, но статью не знаю. Вернувшись, прадед ещё два раза строил дом и опять его отбирали, но в колхоз так и не вступил, уехал в город работать извозчиком в больнице.

gvy. Были, были. Двоюродный дед и сейчас жив, рассказывал, как переселили «из Сибири в Сибирь».

mo_os. Мамин отец был осужден «тройкой» как агент польской разведки в 1938-ом на 10 лет ИТЛ. В лагере накинули еще 8 лет. В итоге отсидел 18. После освобождения в 1956-ом был реабилитирован. Статья предусматривала полную или частную конфискацию имущества, поэтому семья деда была выселена из ведомственного жилья, а детей забрали в детский дом. На тот момент у моего деда было четверо детей, плюс мама родилась, когда деда уже осудили. Судьба двух маминых братьев неизвестна.

Дед был бригадиром на железной дороге. Всего по делу о польских шпионах по месту жительства деда было арестовано около 40 человек. Из них 38 были приговорены к высшей мере наказания, двое к 10 годам ИТР. Один из них мой дед, второй умер в заключении. Большая часть осужденных — коллеги деда, железнодорожники и станционные рабочие.

5rovich. Один мой дед погиб на Войне в апреле 1945, второго расстреляли в 1937 за анекдот. Всяким «правдолюбам» – выписки из дела есть. В перестройку приоткрыли архивы.

max_aka_garet. Семью дедушки по материнской линии раскулачили. У них вся деревня была богатая, кого в расход пустили, кому повезло – отправили в одних портках «осваивать целину». Дедушка бабушки по материнской линии владел ювелирной мастерской, которую, естественно, красные отобрали.

juliayermakova. В моей семье также есть репрессированные. Причем за то, что не хотели вступать в колхоз, а хотели вести самостоятельно свое хозяйство. Потому что крепкое хозяйство было, много рабочих рук в семье – здоровые отец, мать и куча детей, которые не гнушались работать на своем хозяйстве. Корова была, лошадь, свиньи, птица всякая – короче, не голодали. Но и трудились не покладая рук. И не хотели делиться честно заработанным собственной силой добром и скотиной с нищебродами, которые агитировали за колхозы, ничего туда из личного не принеся, потому что не было этого личного.

В прошлом году я нашла в Интернете список своих репрессированных предков. В один день всю семью “раскулачили”. Обратите внимание – даже малолетних детей внесли в списки:

https://olegmakarenko.ru/1882668.html?thread=751255340#t751255340

Максим Казимир. По маминой линии, она из Сибири, с 1929-го по 1939-й были репрессированы все. Ссылки, лагеря, расстрел, пытки. По папиной знаю, что его дедушка умер от голода на Сумщине. Похоронили рядом с домом, а не на кладбище, чтобы не выкопали и не съели голодные односельчане. Если кто-то подымет вой, что “вы всё врёте” — документы имеются.

serenaalex. Я из Нижегородской области. Мой прадед, колхозный бригадир (1899 г.р., образование 4 класса церковно-приходской школы) был осуждён в 1938 «за связь с Тухачевским» (по словам его жены) на 10 лет в КамЛАГ. Прадед умер в 1977, реабилитирован при Горбачёве. После того, как пришли документы о реабилитации прадеда, прабабка купила в сельмаге фото Горбачёва и повесила его к иконам.

Жанна Сумарокова. Прадед 63 лет литовец, директор фабрики музыкальных инструментов, дед — поляк 34 года, врач, и его восемнадцатилетний брат. Все сгинули по 58 статье в 1937-38 годы на Украине. Бабушка с 3 малыми детьми сбежала в деревню и там как-то выжила. Есть документы из архива, что все они реабилитированы. Моя мама и тетя (те самые малые дети) даже какие-то доплаты по 500 рублей к пенсии получают как пострадавшие от репрессий. Они полжизни имели клеймо детей врага народа, тетя так и смогла закончить из-за этого институт. Маму из-за проблем с происхождением приняли в вуз только после 30 лет.

Sergey Nikolsky. Дед жены, Давыдов Иван Васильевич, был расстрелян в 1938 году, при Хрущеве реабилитирован.

Он был начальником 6-го отдела Разведуправления Красной Армии (позже стало называться ГРУ). Когда чистили руководство этой организации (у них были серьезные провалы в Европе), зацепили и Ивана Васильевича. Сам он занимался, насколько можно судить, Дальним Востоком. Мои попытки у нынешних ГРУшников навести справки ни к чему не привели: сказали, что до сих пор все под грифом.

sky_at_home. Не знаю, как у вас в Петербурге, но на юге, Царицын, Астрахань и все города вокруг нижнего Поволжья полностью состоят из репрессированных, раскулаченных и сосланных.

У меня все ветки всей семьи бывшие кулаки. Сослали из одной глуши в другую глушь, в 200-300 км от первой. Существенно ничего не изменилось. Что Пенза, что Астрахань – суть одна.

mat_vasha. Мой дед, юрист, остался в блокадном Ленинграде – не захотел в эвакуацию. Был репрессирован и умер в больнице Крестов (тюрьма в Ленинграде). Об этом я узнала в 1981, разбирая архив умершего папы.

sw2002. У бабушки в семье многих раскулачили, часть сослали. Сама бабуля вместе с маминым отчимом уже после войны, чтобы избежать раскулачивания, потому как подбирались, по-быстрому, завербовались на переезд из-под Рыбинска (Некоуз) в свежеоккупированные у Финляндии территории в Северное Приладожье.

kafedra_online . Раскулачили по материнской линии деда. По отцовской линии было так называемое «частичное изъятие», то есть корову, например, оставили. Семья потом на эту корову молилась.

pit278. Шестидесятилетний дедушка, священник кладбищенской церкви, расстрелян в 1937 году, как и дядя, который оставил сан и стал служащим. Не спасло. Конечно, оба реабилитированы.

berezenko_o. Сослуживец и друг моего деда был немец. Его выслали куда-то, наверное, в Казахстан, как обычно. Его дочерей дед усыновил. И ничего ему за это не было.

Друг тот после вернулся, а дети так и остались с нашей фамилией, пока замуж не повыходили.

irishstyle. Да, есть. Раскулаченных к репрессированным не отношу.

В 1937 году осужден и расстрелян мой дед. Документы запрашивала, видела, по 58 статье. Жил к тому времени в маленьком сибирском городке за 4000 км от столиц. Естественно, реабилитирован ещё в пятидесятых.

Alexander Shalin. Прадед в 1929 году раскулачен и выслан куда-то под Оренбург. Зимой выкинули в степи, люди стали рыть землянки. Маленькие дети младших сыновей не пережили зиму. Старший сын был в это время в Саранске, его не тронули. В 1947 году получил 10 лет за кражу мешка с отрубями. Вышел на свободу в 1953.

Другой прадед, мордвин, в 1933 получил 10 лет за антисоветскую агитацию. Умер в заключении.

Прадед жены арестован в мае 1941 года, расстрелян в октябре 1941.

Георгий Якушев. У меня прадеда по материнской линии, священника, по тюрьмам затаскали. Так он и умер в Минусинской тюрьме в 1942. Прадед по отцовской линии уже в 1920-е годы понял, куда дует ветер, распродал имущество (был зажиточным крестьянином) и подался в город.

kipha. Лично у меня репрессировали троих. Деда – инженера, одного из создателей первого в СССР аммиачного холодильного компрессора (это круто), корифея отечественной холодильной промышленности, по книгам которого учились до двухтысячных годов:

https://kipha.livejournal.com/45093.html

Прадеда – ветерана Первой Мировой, юриста на предприятии городского трамвая города Киева до и после восры:

https://kipha.livejournal.com/66272.html

Ещё одного прадеда – главного инженера Людиновского машиностроительного завода, по книгам которого также очень долго учились соответствующие специалисты. (Историю о нём пока не написал). Да – я сын инженеров, внук инженеров и правнук инженеров. Причём дореволюционных инженеров, так что не надо всяким дилетантам мне тут втирать про «лапотную Россию».

Итого – трое, если по прямой линии. А если всех родичей считать, то там достоверно даже и не знаем. Множество веточек когда-то могучего семейного дерева оборвалось. Что с ними случилось – и не знаю.

В комментариях ещё много спрашивали, как узнать больше информации о своих предках, как запросить дело в архивах УФСБ. Сейчас это довольно простой и прямолинейный процесс, очень много можно сделать через интернет или по почте. Начать можно с вот этого, например, форума:

https://vgd.ru/generes.htm

Инструкции по поиску информации по репрессированным лежат вот здесь:

https://forum.vgd.ru/?t=54239