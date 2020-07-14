Мнение: Английские портреты персонажей “Гордость и предубеждение”

14.07.2020, 10:54, Разное

Раз уж поговорили про "Джейн Эйр", сам бог велел поговорить про Джейн Остин.

Села я собирать портреты — и наткнулась на то, что это сделано до меня, и сделано хорошо.

Так что утаскиваю себе в норку чужой пост. Katerina Kindem пишет в фейсбуке:

"Стало интересно, на что могли опираться авторы лучшей из экранизаций “Pride and Prejudice” (BBC, 1995) при создании образов главных героев.

Ведь в самом романе почти отсутствуют сколь-нибудь точные описания их внешности. О красоте героинь (или её отсутствии) читателю сообщается через сравнение с другой сестрой (или братом, как в случае с Джорджианой Дарси).

Критериями внешней привлекательности чаще всего служат определения “fine” , ”tall” и “handsome”. Причём как в отношении мужчин, так и женщин.

Если же обратиться к английской портретной живописи первой четверти 19 века (например, произведениям сэра Томаса Лоуренса и сэра Уильяма Бичи) , то можно убедиться не только в прекрасной работе гримёров и художников по костюму , но и абсолютном попадании в типажи. Когда сходство считывается на уровне осанки и манере держать себя, потому в сериале “физически все герои похожи на себя” (по меткому определению Екатерины Шульман)".

Фитцвильям Дарси (Колин Ферт) и Дэвид Лион (сэр Томас Лоуренс, Калифорния). 1825)



Элизабет Беннет (Дженнифер Эхле) & Розамунд Эстер Элизабет Крокер, позднее Леди Барроу (сэр Томас Лоуренс, Р. А., 1826)



Джейн Беннет (Сюзанна Харкер) & Мисс Энн Ли (сэр Уильям Бичи, Р.А., 1818)



Джорджиана Дарси (Эмилия Фокс) & Мисс Агнес Мюррей (сэр Уильям Бичи, Р.А., 1839)



Луиза Херст, урожденная Бингли (Люси Робинсон) & Каролина Фердинанда из Бурбона-две Сицилии, Герцогиня Берри (сэр Томас Лоуренс, Р. А., 1825)



Кэролайн Бингли (Анна Канцлер) & Энн Франсис Банкес, графиня Фалмут (сэр Томас Лоуренс, Р. А., с. 1810 год)



Леди Кэтрин де Бург (Барбара Ли-Хант) и миссис. Фентон (сэр Уильям Бичи, Р.А.)



(источник)

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Что до моего представления о портретах, иллюстрирующих роман, то можете посмотреть, вглядеться в картинки тут. Это я как-то нарисовала древо его персонажей. Портретами проиллюстрированы люди, фигурирующие в романе, одним текстом — только упомянутые. По клику открывается большое в отдельное окно.