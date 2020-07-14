Кети Топурия спровоцировала разговоры о свадьбе, показав кольцо с бриллиантом

14.07.2020, 10:53, Разное

Кети Топурия часто радует своих подписчиков новыми публикациями в микроблоге Instagram. Недавно 33-летняя солистка «А’Студио» показала кольцо с массивным бриллиантом на безымянном пальце, спровоцировав разговоры о скорой свадьбе с бизнесменом Львом Деньговым.

Пара побывала на дне рождения подруги, после чего в Сети появились совместные фото. Для мероприятия Кети Топурия выбрала свободное платье, из-за чего поползли слухи о второй беременности. Однако после певица публиковала в микроблоге снимки, на которых изменений в ее фигуре не заметно. Огромное кольцо с бриллиантом на пальце артистки также вызвало противоречивые комментарии. Некоторые поклонники уверены, что вскоре состоится свадьба Кети Топурии и Льва Деньгова. Другие фолловеры напомнили, что год назад знаменитость уже позировала в подобном украшении, но заявления о помолвке не последовало.

В 2013 году Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана, а спустя два года подарила ему дочь Оливию. В 2017 году пара развелась, после чего певица некоторое время встречалась с рэпером Гуфом. Лев Деньгов – нынешний избранник солистки «А’Студио», был женат дважды. В первом браке у него родился сын Леонид, но в 2013 году он развелся с женой. Второй супругой бизнесмена была Ирина Рак. С ней он расстался в 2015 году, когда пара потеряла свою годовалую дочь.