 

Кети Топурия спровоцировала разговоры о свадьбе, показав кольцо с бриллиантом

14.07.2020, 10:53, Разное

Кети Топурия часто радует своих подписчиков новыми публикациями в микроблоге Instagram. Недавно 33-летняя солистка «А’Студио» показала кольцо с массивным бриллиантом на безымянном пальце, спровоцировав разговоры о скорой свадьбе с бизнесменом Львом Деньговым.
Пара побывала на дне рождения подруги, после чего в Сети появились совместные фото. Для мероприятия Кети Топурия выбрала свободное платье, из-за чего поползли слухи о второй беременности. Однако после певица публиковала в микроблоге снимки, на которых изменений в ее фигуре не заметно. Огромное кольцо с бриллиантом на пальце артистки также вызвало противоречивые комментарии. Некоторые поклонники уверены, что вскоре состоится свадьба Кети Топурии и Льва Деньгова. Другие фолловеры напомнили, что год назад знаменитость уже позировала в подобном украшении, но заявления о помолвке не последовало.

В 2013 году Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана, а спустя два года подарила ему дочь Оливию. В 2017 году пара развелась, после чего певица некоторое время встречалась с рэпером Гуфом. Лев Деньгов – нынешний избранник солистки «А’Студио», был женат дважды. В первом браке у него родился сын Леонид, но в 2013 году он развелся с женой. Второй супругой бизнесмена была Ирина Рак. С ней он расстался в 2015 году, когда пара потеряла свою годовалую дочь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / БАД для суставов оказалась полезной для сосудов и сердца

09.05 / “Чтобы сделать мир лучше”: Мила Йовович в День Победы напомнила о своих русских корнях

21.05 / «Никто спасибо не скажет»

09.05 / Психолог Борис Хигир объяснил, как занятия спортом влияют на походку мужчин

12.05 / Мнение: Обострение

09.06 / Мнение: Делили два товарища

29.05 / Мнение: Сапожник и национальный вопрос

22.05 / Мнение: США готовы дать России время, чтобы та включила Китай в СНВ-3

01.06 / Бондарчук случайно свела мужа с Андреевой: Сказала Феде, что красивая актриса

19.05 / Почти половина жителей США на фоне торговой войны и пандемии отказывается покупать китайские товары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска