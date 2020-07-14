Принц Кристиан Ганноверский и экс-модель Алессандра де Осма стали родителями двойни

14.07.2020, 10:30, Разное

Согласно данным издания Hola!, экс-модель Алессандра де Осма подарила своему супругу принцу Кристиану Ганноверскому двойню. 32-летняя уроженка Перу родила девочку Софию и мальчика Николаса.

О том, что у Кристиана Ганноверского, который является младшим сыном родственника князя Монако, принца Эрнста Августа Ганноверского, будет пополнение, стало известно в начале весны. Экс-модель состояла с ним в отношениях около 12 лет. Они познакомились, когда Алессандра де Осма была гидом принца Ганноверского по Перу. После завершения модельной карьеры она получила юридическое образование и работала адвокатом. Кроме этого, супруга Кристиана Ганноверского создала собственный бренд, который производит сумки.

Официально пара зарегистрировала отношения осенью 2017 года. Церемония прошла в столице Великобритании в окружении самых близких людей. Торжество, на которое были приглашены звездные друзья пары, состоялось весной 2018 года в Перу.