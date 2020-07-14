Стали известны подробности убийства бизнесмена из дела Фургала

14.07.2020, 10:30, Новости дня

Мать убитого предпринимателя Романа Сандалова из дела арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала долгое время добивалась выплаты компенсации от убийцы ее сына, а также обращалась к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

По информации «Восток-Медиа», 18 октября 2004 года группа сотрудников «Миф-Хабаровск» с ружьем «Сайга» 12 калибра выехала в село Лермонтовка, предположительно, по указанию директора компании Фургала. В этом селе находилась металлобаза компании, и с нее сообщили, что с территории базы был без разрешения вывезен металл.

Они похитили напарника Сандалова, избили и угрожали убийством, требуя, чтобы он сообщил, кто именно вывез металл, где он хранится и кто еще причастен к его вывозу. Напарник указал, что металл вывезен на грузовичке Сандалова.

Отмечается, что 19 октября Журавлев увидел Сандалова и выстрелил в него из ружья «Сайга» с расстояния полтора метра, после чего скрылся. Сандалов был доставлен в больницу, но его жизнь спасти не удалось.

Подозреваемыми по этому делу проходили Журавлев В.В, Шкарпита В.В., Алейников В.А., Красиков В.С., Мельницкой А.В. Шкарпита и Олейников являлись личной охраной Фургала, а Журавлев был его личным водителем.

Как информирует «АмурПРЕСС», уголовное дело против Журавлева было возбуждено в 2004 году, а суд вынес приговор только в 2009 году. Несколько лет Журавлев скрывался от правосудия, затем явился в полицию с повинной. За убийство, совершенное из огнестрельного оружия, он получил 1,6 года поселения и обязанность выплатить семье убитого порядка 2 млн рублей компенсации.

Отмечается, что имя Фургала, несмотря на совершение преступления его подчиненными, в ходе процесса не фигурировало. В это же время он был избран в Госдуму по спискам ЛДПР.

По данным издания, после того, как Журавлев вышел из тюрьмы, компенсацию семье Сандалова он не заплатил. Попытки матери убитого добиться выплаты долгое время не увенчивались успехом, семь лет назад она даже написала лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, однако все безуспешно.

Однако сейчас, когда дело получило публичную огласку, пресс-служба ЛДПР ответила комментарием по поводу обращения Сандаловой к лидеру партии.

В комментарии подвергаются сомнению само обращение матери убитого, и представленные ей документы. Также в категорической форме опровергается причастность Фургала к убийству Романа Сандалова.

Также «АмурПРЕСС» отмечает, что требуемую по закону сумму компенсаций Журавлев принес матери убитого им Сандалова наличными после избрания Фургала губернатором.

Журналисты попытались позвонить матери убитого, однако она отказалась разговаривать в страхе на очередные провокации. «Я не знаю, кто вы, потому что вашим именем может представиться любой. Поэтому разговаривать не буду, извините», – ответил она на звонок.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.