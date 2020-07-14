 

Ирена Понарошку разводится с супругом после 10 лет брака

14.07.2020, 10:30, Разное

Ирена Понарошку и ее супруг Александр Лист на протяжении года старались сберечь брак, который длился 10 лет. Но их попытки не закончились удачно, и актриса решила расторгнуть брак.
Ссоры в семье Ирины Понарошку и ее мужа Александра Листа начались давно. Осенью брак уже находился под угрозой, а супруг, комментируя взаимоотношения, обвинял ее в том, что она желает уйти из-за его низкого социального статуса и финансового положения. Музыкант полагает, что жена его стыдится, хоть он и старался быть честным, обожает детей и хотел просто счастья.

В какой-то период в семье настало затишье, и общество подумало, что отношения наладились. Но не так давно на вопрос от «СтарХита», все ли в порядке у них в семье, житель дал отрицательный ответ, а 8 июля возникла новость, что Ирина Понарошку подает на развод, заседание состоится 23 июля. Также они разрешили все вопросы, которые относятся к имуществу и алиментам.

Напомним, что у пары двое сыновей – Серафим и Теодор. Ирина Понарошку с детьми всю зиму была в Америки, но с начала эпидемии COVID-19 вернулась в Москву. На финансовое положение она не жалуется и зарабатывает деньги, как блогер, а вот музыкант просил помощь у поклонников, разместив номер банковской карты в социальных сетях.



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