 

Разин раскрыл методику похудения на 46 килограммов: Работаю с диетологом Пугачевой

14.07.2020, 10:23, Разное

Андрей Разин сбросил 46 килограммов за полтора года. Сейчас он весит чуть больше центнера. Продюсер отметил, что организму необходим витамин D, который, по его мнению, защищает даже от коронавируса. Компонент содержится в печени, поэтому каждое утро Андрей ест с ней бутерброд.

Он признался, что практически ни от чего не отказывается. Правда, Разин не ест сахар и не употребляет алкоголь.

По мнению продюсера, порция еды не должна быть больше 200 граммов. “Если я снова захочу поесть, ближайший прием пищи через три часа”, – сказал Андрей. Продюсер не ест после 18:00 и устраивает разгрузочный день каждый понедельник.

Следит за похудением Разина известный в шоу-бизнесе специалист. “Работаю с диетологом, который консультировал Аллу Пугачеву, когда она пришла в окончательную форму”, – отметил он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Фев 2019 в 3:46 PST

Как только Андрей Разин добьется цели, он заменит Юрия Шатунова в группе “Ласковый май”. На протяжении года певец судится с продюсером за права на песни коллектива.



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