Эксперт: Падение рейтинга Зеленского выгодно России

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14.07.2020, 10:23, Разное

Представитель оппозиции
Илья Пономарев уверен: Россия, как и украинский политический класс, хочет надавить на Владимира Зеленского, чтобы впоследствии решить вопрос с Донбассом. По его мнению, президенту Украины нужен прогресс в этом вопросе уже сейчас – за некоторое время до местных выборов, которые “поднимают ставки”, а также “выдвигают новые условия, создают нервозную атмосферу”.

Кроме того, оппозиционер считает, что республики – лишь повод для торговли. Владимиру Путину якобы нужна вся Украина, поэтому он будет оказывать давление на страну целиком.

“Чем выше ставки, тем более гибким и послушным, с их точки зрения, должно быть украинское руководство”, – сказал Пономарев.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 9 Июл 2020 в 10:02 PDT

Напомним, что недавно бывший премьер-министр Украины высказался о действиях Владимира Зеленского. По мнению политика, в работе правительства нет системности, поэтому скоро может наступить хаос.



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