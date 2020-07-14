Дело Дмитриева. Раскопки

14.07.2020, 10:20, Разное

Как оно строилось, развивалось и кто его курировал. Исследование «Новой».

В Петрозаводске завершился второй процесс над исследователем сталинских репрессий Юрием Дмитриевым. В апреле 2018 года суд уже оправдывал его по делу об изготовлении порнографии с участием малолетней приемной дочери и развратных действиях в отношении нее. Но через два месяца Верховный суд Карелии отменил это решение, а вскоре Дмитриева вновь арестовали и предъявили еще одно обвинение — в насильственных действиях сексуального характера над той же девочкой. Обстоятельства ареста (историк нарушил подписку о невыезде) и более тяжкая статья могли отпугнуть многих, кто сочувствовал Дмитриеву ранее. Однако, как выяснила «Новая газета», за страшной формулировкой нового обвинения, как и три года назад, скрыт бытовой случай. Никита Гирин рассказывает, как готовился второй процесс Дмитриева, в чем именно обвиняют историка и как он сам это объясняет.

ОТ РЕДАКЦИИПредупреждение (в особенности для Роскомнадзора)

Закон о СМИ запрещает распространять информацию о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий (статья 4). Поэтому здесь не будет личных данных приемной дочери Юрия Дмитриева: ее имени, даты рождения, места жительства, места учебы — для безопасности девочки.

Однако закон запрещает нам распространять не только эти конкретные сведения, но и любую «иную информацию», позволяющую косвенно установить личность ребенка. Мы понимаем: при желании контролирующих органов «иной информацией» может оказаться что угодно.

Вместе с тем закон допускает распространение такой информации в целях расследования преступления и установления лиц, причастных к совершению преступления (статья 41).

Мы считаем, что это именно такой случай. Что настоящее преступление в отношении ребенка совершили инициаторы процесса, а не подсудимый.

Мы убеждены, что публикация поддержит пристальный общественный контроль за этим делом.

О чем этот материал — коротко

Историка Юрия Дмитриева обвиняют в том, что он несколько раз трогал промежность приемной дочери

В 8 лет у девочки случались приступы недержания (энурез)

Дмитриев касался паховой области ребенка, чтобы проверить сухость белья, когда слышал запах мочи, после чего вел дочь мыться

Энурез подтвержден выписным эпикризом из больницы

Отсутствие у Дмитриева девиаций сексуального поведения подтверждено тремя комиссионными обследованиями

Лингвисты из Института русского языка РАН, изучавшие тексты допросов девочки, заявляют о коммуникативном давлении со стороны следователя

Профессор МГУ, изучавшая тексты бесед девочки с психологом, считает, что характер показаний ребенка о действиях Дмитриева не соответствует типичным критериям воспоминаний о травмирующем опыте

Успехи обвинения в деле Дмитриева совпадают с карьерными перемещениями бывшего начальника управления ФСБ по Карелии Анатолия Серышева

Юрий Дмитриев. Фото: Томаш Кизны для «Мемориала»

Я дописываю этот текст в квартире Юрия Дмитриева, в комнате, которая раньше была комнатой его приемной дочери. Здесь до сих пор на полках ее книги, несколько игрушек и школьные тетради. Под окном сама школа, над школой покрикивают бессонные чайки. Ночные поезда как будто отвечают им близкими гудками.

Сам же Дмитриев сидит в бывшем тюремном замке в центре Петрозаводска. Вокруг СИЗО хорошие рестораны, приятные виды. Но в изоляторе свои развлечения. В середине апреля 2019 года двое сокамерников несколько дней склоняли историка дать признательные показания по делу. Угрожали «опустить» — изнасиловать то есть. Дмитриев вынужден был пойти к руководству. Объяснил, что если к нему применят силу, он будет обороняться и за последствия не отвечает. Его перевели в другую камеру.

Этот случай кое-что говорит об уровне доказательств по делу.

Второй раз Дмитриев отчасти арестовал себя сам. После отмены оправдательного приговора в июне 2018 года Верховный суд Карелии избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде из Петрозаводска. Однако 27 июня историк вместе с соседкой захотел навестить могилу их знакомой в поселке Новая Вилга (пара километров от границы города), а потом помолиться в Александро-Свирском монастыре (Ленинградская область, 160 километров).

Историк посоветовался с адвокатом, и тот ему строго-настрого запретил уезжать без разрешения суда. В мае суд уже отпускал Дмитриева в Москву — получить премию Московской Хельсинкской группы за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение. Но Дмитриев — человек упертый и самонадеянный. Покивал — и поехал. Посчитал, что уехать на полдня за город — беда не большая, раз уж он ездил на несколько суток в столицу.

С собой историк взял комплект чистой одежды, чтобы переодеться после работы на кладбище для посещения монастыря. За ним, конечно, следили, и остановили по дороге в монастырь. Пропагандисты с НТВ, сообщившие о задержании быстрее всех, решили, что сменное белье прямо указывает: Дмитриев хотел сбежать. Причем, по версии канала, почему-то в Польшу. И ничего, что у историка нет загранпаспорта и что до Польши полторы тысячи километров, а до хорошо знакомой ему Финляндии — 300.

Останься тогда Дмитриев дома, мера пресечения была бы иной, и он, может быть, ездил бы на судебные заседания на маршрутке. Но самого второго дела было не избежать: его подготовка началась уже в день оправдания по первому.

Как все начиналось Раскопки на Секирной горе, где находился штрафной изолятор Соловецкого лагеря особого назначения. 2004 год

Чтобы корректнее оценивать обстоятельства нового процесса, надо держать в уме некоторые известные детали первого, «порнографического», дела и весь контекст преследования Юрия Дмитриева. Вот они.

В девяностых и нулевых Дмитриев в одиночку и с коллегами нашел места массовых расстрелов времен Большого террора: Сандармох (больше 7 тысяч человек), Красный бор (1193 расстрелянных), кладбище у 8-го шлюза Беломорканала (точное число захороненных неизвестно, площадь — около 10 гектаров), могилы казненных на Соловках и другие. Везде он открыл мемориалы памяти. Добился, чтобы 5 августа — день начала Большого террора — стало в республике официальной траурной датой.

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В 2008 году Дмитриев, у которого уже были двое взрослых детей, и его жена Людмила оформили опеку над трехлетней девочкой. Дмитриев — сам бывший детдомовец. День, когда он попал в семью, историк называет лучшим в своей жизни.

В 2012 году Юрий и Людмила развелись, и девочка осталась с отцом. Опека в своих актах все эти годы отчитывалась, что родителем созданы необходимые условия для воспитания, содержания и образования ребенка и что девочке в семье комфортно. «Ребенка можно чему-то учить только через любовь. Через наказания и нотации не получится», — говорил Дмитриев журналистке Анне Яровой в подробном интервью о воспитании дочери. Квартира Дмитриева всегда была полна гостей: журналистов, режиссеров, правозащитников — и они подтверждают уважительное и равное отношение опекуна к девочке.

Юрий Дмитриев с приемной дочерью. Лицо ребенка скрыто «Новой газетой»

Последние десять лет историк работал над книгой о 126 тысячах спецпоселенцев, высланных в Карелию строить социализм.

Дмитриев — человек прямой, в карман за словом не лез, резко высказывался и о чекистах, и о войне с Украиной. И, видимо, довысказывался.

Июль 2016 года. Петрозаводский историк Юрий Килин предполагает, что в Сандармохе могут быть захоронены советские военнопленные — заключенные финских лагерей. Вскоре гипотезу публично поддерживает другой историк из Петрозаводска, Сергей Веригин. Он, как и Дмитриев, был тогда членом республиканской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий; Веригин заседает в ней поныне.

5 августа 2016 года. В Сандармох на День памяти впервые за 19 лет не приезжают республиканские чиновники.

Сентябрь 2016 года. На заседании комиссии по восстановлению прав репрессированных Дмитриев представляет свою будущую книгу о спецпоселенцах.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ЮРИЯ ДМИТРИЕВА НА СУДЕ ПО ПЕРВОМУ ДЕЛУ

«Встал вопрос о том, чтобы мне ехать в Сандармох. Мне сказали [на заседании], что туда мы больше ездить не будем, что там похоронены, оказывается, двадцать тысяч пленных красноармейцев. Просил назвать мне хоть одну фамилию красноармейца, сейчас хоть найти можно, где он погиб, пропал без вести, в какой части. Ни одной фамилии названо не было.

Тогда предложил пригласить Юрия Килина на комиссию, чтобы он нам рассказал, с какого перепугу или из каких источников он получил такие сведения. У меня отец — фронтовик.

Чтобы за 70 лет наше государство не вспомнило двадцать тысяч убитых бойцов — я в это не поверю. Начинаю [после этого] ощущать на себе какое-то усиленное внимание…»

Роль Килина и Веригина в деле Дмитриева переоценивать не стоит. Попытка подменить историю Сандармоха ложится в логику давнишней борьбы с «расстрельными» мемориалами. Эта борьба, как заметила Анна Яровая в расследовании «Переписать Сандармох», началась еще в советские времена в смоленской Катыни. А сейчас, как обращает внимание филолог Николай Эппле, такая же возня, как в Сандармохе, происходит и вокруг мемориального комплекса «Медное» в Тверской области.

Сандармох. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Вероятно, государство уничтожило бы любого хранителя Сандармоха, который, как Дмитриев, стал бы сопротивляться этой тенденции. Но в том, что несправедливость совершилась именно в отношении Дмитриева и его дочери, историки Килин и Веригин, несомненно, поучаствовали.

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