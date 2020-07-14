Минпросвещения запустило проект в поддержку школ с низкими результатами

14.07.2020, 10:16, Новости дня

Минпросвещения России запускает проект «500+», который призван поддержать школы с низкими образовательными результатами. Проект будет реализован в 20 российских регионах, сообщила пресс-служба ведомства.

«Важен каждый ученик» – именно под таким лозунгом Министерство просвещения запускает проект «500+». Работая над задачами по повышению качества образования, важно обеспечить поддержку школ с низкими образовательными результатами, работающими в сложных социально-экономических условиях, а также адресно поддержать учащихся с проблемами в обучении», – сообщается на сайте Минпросвещения.

На первом этапе проект охватит около 250 школ более чем в 20 регионах страны. Поддержка будет оказана не только образовательным учреждениям, но и отдельным учащимся, которые испытывают сложности в обучении.

В штате школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники. Для расширения возможностей образовательных программ и занятий будут привлечены студенты старших курсов педвузов, имеющие успехи в учебе.

Сами школы получат возможность сетевого взаимодействия с лучшими школами внутри региона. Предполагается, что данный проект поможет РФ войти в число 10 стран-лидеров по качеству общего образования.

По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, такая практика является признанным инструментом помощи школам во всем мире, прежде всего в странах с успешными образовательными системами.

«Проект позволит нам обеспечить адресность качественной методической поддержки, подобрать те формы и те механизмы, в которых школы действительно нуждаются, и которые будут работать на тех или иных территориях», – сказал Кравцов.

Также он уточнил, что включение «500+» в национальный проект «Образование» позволит направить в эти школы вместе с методической и инфраструктурную поддержку.

Ранее президент РФ Владимир Путин РФ заявил, что РФ должна войти в число мировых лидеров по качеству образования, объемам научных исследований и разработок.