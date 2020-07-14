Ташкент взял под контроль ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ

14.07.2020, 10:08, Новости дня

Посольство Узбекистана в Москве взяло на контроль ситуацию после разгрома рабочими-узбекистанцами офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), информирует МИД республики.

«Посольство Узбекистана в РФ взяло на контроль инцидент с участием граждан Республики Узбекистан, имевший место 13 июля 2020 года во временном вахтовом городке компании Renaissance Heavy Industries в Свободненском районе Амурской области Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение на сайте МИД.

По данным ведомства, дипмиссия поддерживает контакт с министерством внутренних дел и другими российскими уполномоченными органами по данному вопросу. На место происшествия выехал генконсул посольства для выяснения обстоятельств инцидента и обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Узбекистана.

«Посольство будет информировать о ходе и результатах совместной с российской стороной работы по детальному изучению причин и условий, способствовавших конфликту, а также выработке приемлемого для всех сторон решения проблемы», – добавили в МИД Узбекистана.

По данным СК, стройплощадка оцеплена, ситуация под контролем полиции, на место направлены следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления.

Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах массовых беспорядков на Амурском ГПЗ.

«Александр Бастрыкин дал указание доложить об обстоятельствах происшествия на территории строительной площадки газоперерабатывающего комплекса в Амурской области, где между работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт. По данному факту следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело … участие в массовых беспорядках», – говорится в сообщении на сайте СК.

Кроме того, СК организовал проверку по фактам невыплат зарплаты работникам подрядной организации, задействованным на строительстве объектов Амурского ГПЗ.

«По публикациям, размещенным в средствах массовой информации, о фактах невыплаты заработной платы работникам подрядной организации, задействованным на строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода, организовано проведение доследственной проверки», – добавляется в сообщении.

Напомним, в понедельник в Сети появилась видеозапись погрома в офисе компании-подрядчика, устроенного рабочими на стройке Амурского газоперерабатывающего завода.