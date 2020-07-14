В РФ подтвердили 6,2 тыс. новых случаев коронавируса

14.07.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6248 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 739 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6248 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 613, Санкт-Петербурге – 281, Ханты-Мансийском АО – 268.

Всего в стране выявлено 739 947 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 512 825 человека, из них 8804 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 175 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 11 614 человек.

Накануне, 13 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6537. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 289.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.