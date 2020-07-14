Берлин заявил о неизменности позиции по «Северному потоку – 2»

14.07.2020, 10:08, Новости дня

По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2», и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

По словам Мааса, политика в отношении РФ и Украины будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.

Касаясь вопроса о газопроводе «Северный поток – 2», прокладку которого по дну Балтийского моря в Германию пытается завершить Газпром, Маас отметил, что для Берлина это вопрос экономической политики.

«В отношении этого проекта мы не будем сейчас менять нашего решения. Мы считаем, что это – вопрос диверсификации наших источников поставок энергоносителей», – передает Deutche Welle слова министра.

Говоря о политике в отношении РФ в целом, Хайко Маас напомнил, что в Евросоюзе по этому поводу сохраняется «минимальный консенсус», состоящий в регулярном продлении санкций.

«Я считаю, что нам нужно больше… Потому мы хотим подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет опять более интенсивно говорить о стратегических отношениях. Я считаю, к этому следует готовиться. Вот почему мы займемся этой темой в рамках нашего председательства в Совете ЕС», – отметил Маас.

В то же время он подчеркнул, что «для изменения и восстановления стратегических отношений ЕС с Россией, необходимо решение в Украине».

Глава германского МИДа также отметил, что переговоры в «нормандском формате» о реализации Минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

«Переговоры нелегкие, прогресс ограниченный, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой тому, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России», – подчеркнул Маас. В частности, он напомнил, что режим прекращения огня до сих пор нарушается и что договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже о разведении сил не выполнены.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство, и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».