 

Мирослава Карпович перебралась в дом Павла Прилучного

14.07.2020, 9:53, Разное

Уже несколько недель в социальных сетях спорят о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Пара до сих пор отношения не подтвердила, но известно, что звезда «Папиных Дочек» перебралась в дом любимого.
Роман между Павлом Прилучным и Мирославой Карпович сейчас на устах у многих поклонников актеров. Звезду сериала «Папиных дочек» стали называть «разлучницей», но на дерзкие комментарии она никак не реагирует и продолжает отношения, знакомясь с детьми любимого. Не так давно они вместе были на отдыхе в Крыму, где их увидели корреспонденты.

Теперь же Мирослава Карпович перебралась в загородный дом Павла Прилучного. Информацию подтверждают соседи, заметив новую хозяйку дома. Также они слышали, как она «резко и неприятно» разговаривает с домработницей, принуждая выполнять требования, информирует «КП».



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