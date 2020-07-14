 

Адвокат Трампа выпустил видео о разворовывании на Украине 5,3 млрд долларов помощи

14.07.2020, 9:53, Новости дня

Юрист и советник президента США Дональда Трампа Руди Джулиани записал новое видео, в котором рассказал, как при экс-президенте Украины Петре Порошенко якобы разворовывалась оказанная Киеву американской стороной помощь.

Новый ролик Джулиани был опубликован на YouTube.

«(Экс-президент США Бараку) Обаме и (бывшему вице-президенту США Джо) Байдену было наплевать на пропавшую иностранную помощь Украине в размере 5,3 млрд долларов. Администрация Обамы/Байдена заблокировала любое расследование. Этот эпизод – вершина айсберга, и это еще не все», – говорит Джулиани.

Речь идет о 5 млрд долларах, которые «освоили» при бывшем после США Мари Йованович, передает портал «Страна.ua».

Отмечается, что еще в декабре Джулиани в своем Twitter заявил, что Трамп добивается расследования нецелевого использования этих средств.

«Трамп попросит провести расследование в отношении нарушений законов США и злоупотребления с трудом заработанными налогоплательщиками долларов. Это называется его юридическим обязательством по статье 2, гл. 3 Конституции США, что игнорировалось Обамой», – сообщил адвокат американского лидера.

В своем Джулиани демонстрирует документ счетной палаты Украины от 2017 года на английском языке, который ему передал нардеп Андрей Деркач – до того, как тот обнародовал скандальные пленки Порошенко-Байдена.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 млрд долларов во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был «наводчиком». Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», – говорит Джулиани.

Указывается, что деньги якобы проводились через благотворительную организацию «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», а занимались этим, по данным Деркача, основатели Центра противодействия коррупции – Дмитрий Шерембей и его коллега Виталий Шабунин.

В феврале нацполиция Украины открыла дело против Центра, который финансируется миллиардером Джорджем Соросом. 133 млн долларов, по данным расследования, выделялись фиктивным компаниям, на некоторые даже были заведены уголовные дела о хищении средств.

Отмечается, что скандал с разоблачениями может быть использован Трампом в борьбе против своего конкурента-демократа Джо Байдена, который курировал Киев во времена Порошенко. Генеральный прокурор США Уильям Барр еще в феврале заявлял, что Минюст США будет «держать открытыми двери» для Джулиани и его информации о возможных правонарушениях со стороны семьи Байденов.

Напомним, депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, Порошенко разговаривает с Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.

Суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование о возможном вмешательстве Байдена в работу Шокина.

Госбюро расследований возбудило дело из-за прослушки разговора Порошенко с Байденом.

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны Байдена. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало заявление Шокина в Нацполицию. Также были опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена.

Свое увольнение Шокин связывает с тем, что он вел «широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings, компании по производству природного газа в Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Порошенко подставил своих заокеанских друзей, а также разбиралась в том, как скандальные пленки показали тайные побуждения экс-президента Украины.



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