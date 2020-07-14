Коронавирус: В Кыргызстане остро не хватает лекарств

14.07.2020, 9:49, Разное

В Кыргызстане продолжает набирать обороты эпидемия коронавируса, при этом в стране по-прежнему остро не хватает лекарств. Люди часами стоят в очередях у аптек и отдают месячные зарплаты перекупщикам за жизненно важные препараты, которые выросли в цене в 3-4 раза. А в Минздраве тем временем советуют гражданам “не заниматься самолечением”, а больницам – запастись лекарствами на полгода вперед.

Фармапоиск – это сейчас один из самых популярных телеграм-чатов в Кыргызстане. За минуту здесь появляется по сто новых сообщений. Ищут в основном пять-шесть наименований лекарств, в основном антибиотиков, которые прописывают от пневмонии и коронавируса. Большая часть сообщений – те, в которых люди просят продать им хоть пару таблеток. Потому что в аптеках столицы Кыргызстана лекарств нет.

– Парацетамола нет, кетонала нет, – устало перечисляет продавец в одной аптеке. Мужчина в очереди искал аскорбиновую кислоту в ампулах: ее тоже нет. Все, кто стоит в очереди, жалуются, что обошли все аптеки в округе: купить ничего не удалось.

– Тромбас не нашли, аспирина нет, купила парацетамол, – рассказывает женщина из очереди.

Еще один способ “поймать” дефицитное лекарство – отслеживать сообщения о поставках на склады фармкомпаний. Обычно уже спустя час после сообщений о том, что в Бишкек завезли дефицитное лекарство, в указанном месте собираются сотни человек. Если в город привозят по-настоящему массовую партию, то препараты сметают с полок аптек за полдня.

В условиях острого дефицита цены на отдельные медикаменты в Бишкеке выросли в три-четыре раза. Все чиновники и даже президент грозят перекупщикам и спекулянтам расправой, а спикер парламента лично ходит по аптекам и сравнивает цены. Но пользователи Сети в такие показательные проверки не очень верят и публикуют данные, согласно которым члены семьи того же спикера оказываются владельцами сразу нескольких фармкомпаний. В итоге Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями рапортует о задержании нескольких перекупщиков: лекарства, которые были куплены по цене в 4 тысячи сомов, они продавали вдвое дороже.

Лекарств не хватает и в больницах: волонтеры постоянно сообщают о нехватке медикаментов, средств защиты и кислородных концентраторов в медучреждениях. А в Сети с каждым днем появляется все больше видео, как активисты спасают задыхающихся людей: скорая помощь часто уже просто не успевает на подобные вызовы.