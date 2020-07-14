 

«Копия»: Татьяна Брухунова похвалилась, что ее сравнили с Одри Хепберн

14.07.2020, 9:41, Разное

Татьяна Брухунова похвалилась, что подписчики сравнивают ее с Одри Хепберн. Жена Евгения Петросяна признается, что давно сопоставляет себя с знаменитостью.
Татьяна Брухунова, жена Евгения Петросяна, а также его помощница, не скрывает, что любит одеваться не так как все. Она предпочитает наряды, которые идут в разрез с модными течениями, полагаясь на вкус Коко Шанель, Одри Хепберн и Грейс Келли.

К радости Татьяны Брухуновой, одна из подписчиц написала, что она очень похожа с Одри Хепберн. Супруга юмориста поделилась таким сравнением в Stories Instagram. Поклонница сообщила, что ее супруг считает, что Татьяна Брухунова – копия его любимой актрисы из «Римских каникул». Такой лестный комментарий очень понравился владелице аккаунта.

Дальше Татьяна Брухунова сопоставила себя с Коко Шанель, поделившись ее известной цитатой о том, что терпела насмешки окружающих из-за своей манеры одеваться, но в этом и был ее секрет успеха. На стиль одежды жены юмориста обращают светские обозреватели, а подписчики регулярно критикуют ее, что огорчает Татьяну Брухунову.



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