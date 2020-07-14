Для лечения эпилепсии и аритмии ученые предложили использовать маринованные каперсы

14.07.2020, 9:41, Разное

Американские исследователи считают, что маринованные каперсы можно использовать в лечении эпилепсии или нарушений сердечного ритма (аритмии). Этот продукт содержит в себе белки, необходимые для правильного функционирования мозга и сердца человека.

По словам сотрудников Калифорнийского университета, в маринованных каперсах был обнаружен растительный биофлавоноид кверцетин. Это соединение занимается модулированием ионных каналов калия в генах KCNQ. В свою очередь из-за дисфункции этих каналов развиваются такие заболевания, как диабет, аритмия и эпилепсия.

Профессор Калифорнийского университета Джоффри Эббот, являющийся одним из авторов исследования, отметил, что кверцетин маринованных каперсов способен влиять на регуляцию белков, необходимых для сокращения мышц, сердцебиения и мышления. Теперь, когда исследователи понимают, как происходит контролирование каналов KCNQ, они намерены создать молекулы соединения для производства лекарства от эпилепсии.