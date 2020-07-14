Детское время: Кейт Миддлтон дебютировала с новым цветом волос на утреннем шоу BBC

14.07.2020, 9:40, Разное

Герцогиня Кембриджская приняла участие в запуске образовательной инициативы BBC под названием Tiny Happy People. Эта платформа будет предоставлять бесплатные цифровые ресурсы для родителей и детей, которые помогут им буквально найти общий язык. Различные игры, мультфильмы и тюториалы расскажут взрослым, как правильно общаться с младенцами, а также как грамотно развивать речь ребенка. Проект рассчитан на детей в возрасте до 4 лет.

Работа над проектом началась еще в ноябре. Герцогиня помогала в озвучении многочисленных видео, которые будут представлены на платформе. А за несколько дней до официального релиза проекта, который состоялся сегодня, Кейт встретилась с семьями людей, которые собственно и придумали Tiny Happy People. Именно съемки этой встречи и вошли в эфир утреннего шоу BBC. Все участники были без масок и перчаток, но соблюдали необходимую дистанцию в несколько метров.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)13 Июл 2020 в 10:04 PDT

Для выхода Кейт выбрала платье в горох Emilia Wickstead за 1565 фунтов стерлингов и любимые эспадрильи на танкетке Castañer за 120 фунтов стерлингов. Впрочем, поклонников герцогини покорил не столько ее наряд, сколько новый цвет волос – с медовым отблеском.