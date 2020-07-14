В Украине третий день менее 700 новых случаев коронавируса
14.07.2020, 9:38, Новости дня
По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.
За последние сутки его выявили у 638 человек. Третий день суточный прирост держится на уровне менее 700, до этого в течение четырех дней фиксировали не менее 800 случаев.
От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1412 человек (+14 за сутки). Вылечилось 27 154 больных (+651 за сутки), 26 205 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской области (147) и Киеве (112).
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3968 человек с коронавирусом, в том числе 104 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.
Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 813 396 тестирований на коронавирус (в том числе 9711 – за последние сутки), еще 370 053 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:
Винницкая область – 2148;
Волынская область – 3080;
Днепропетровская область – 1146;
Донецкая область – 765;
Житомирская область – 1542;
Закарпатская область – 4055;
Запорожская область – 622;
Ивано-Франковская область – 3127;
Киев – 6350;
Киевская область – 3090;
Кировоградская область – 674;
Луганская область – 95;
Львовская область – 7254;
Николаевская область – 487;
Одесская область – 2258;
Полтавская область – 334;
Ровенская область – 4740;
Сумская область – 341;
Тернопольская область – 2276;
Харьковская область – 2723;
Херсонская область – 204;
Хмельницкая область – 909;
Черкасская область – 755;
Черновицкая область – 5184;
Черниговская область – 612.
Підтверджено 54 771 випадок COVID-19, з них 27 154 одужали, 1412 померли. Протягом останньої доби лабораторно…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 13. juuli 2020
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,1 млн, из них более 7,2 млн вылечились, а более 573 тыс. умерли.
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