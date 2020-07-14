В Украине третий день менее 700 новых случаев коронавируса

14.07.2020, 9:38, Новости дня

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

За последние сутки его выявили у 638 человек. Третий день суточный прирост держится на уровне менее 700, до этого в течение четырех дней фиксировали не менее 800 случаев.

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1412 человек (+14 за сутки). Вылечилось 27 154 больных (+651 за сутки), 26 205 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской области (147) и Киеве (112).

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3968 человек с коронавирусом, в том числе 104 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 813 396 тестирований на коронавирус (в том числе 9711 – за последние сутки), еще 370 053 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:

Винницкая область – 2148;

Волынская область – 3080;

Днепропетровская область – 1146;

Донецкая область – 765;

Житомирская область – 1542;

Закарпатская область – 4055;

Запорожская область – 622;

Ивано-Франковская область – 3127;

Киев – 6350;

Киевская область – 3090;

Кировоградская область – 674;

Луганская область – 95;

Львовская область – 7254;

Николаевская область – 487;

Одесская область – 2258;

Полтавская область – 334;

Ровенская область – 4740;

Сумская область – 341;

Тернопольская область – 2276;

Харьковская область – 2723;

Херсонская область – 204;

Хмельницкая область – 909;

Черкасская область – 755;

Черновицкая область – 5184;

Черниговская область – 612.

Підтверджено 54 771 випадок COVID-19, з них 27 154 одужали, 1412 померли. Протягом останньої доби лабораторно… Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 13. juuli 2020

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,1 млн, из них более 7,2 млн вылечились, а более 573 тыс. умерли.