Глава минздрава Австралии не смог надеть защитную маску с первого раза

14.07.2020, 9:30, Новости дня

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант попал в неловкое положение, когда в штате Виктория призывал жителей носить медицинские маски и не смог с первого раза надеть свою.

Видеозапись выступления Ханта приводят австралийские телеканалы, передает РИА «Новости».

«Я призываю жителей Виктории: если у вас нет возможности соблюдать социальную дистанцию и вы находитесь в непосредственной близости от других людей, пожалуйста, носите маску», – сообщил Хант.

Далее он на своем примере решил показать, как следует надевать медицинскую маску, но она полностью закрыла Ханту глаза и ему пришлось повторить попытку. Во второй раз попытка увенчалась успехом, однако тоже не сразу.

Ранее власти штата Виктория объявили о повторном введении карантина из-за стремительного роста случаев коронавируса.

Отметим, что впервые за несколько месяцев в Европе на прошлой неделе было зафиксировано увеличение числа новых случаев коронавируса, это произошло уже после снятия многих ограничений.

Газета ВЗГЛЯД писала, что увеличение числа больных с коронавирусной инфекцией в США и Европе объясняется ранним ослаблением противоэпидемических мер и несоблюдением основных правил профилактики.