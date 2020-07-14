 

Адвокат Ефремова назвал «хайпом» видео с попыткой актера откупиться после ДТП

14.07.2020, 9:30, Новости дня

Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, в момент аварии «вообще не соображал», сообщил адвокат Эльман Пашаев, комментируя видео с попыткой актера откупиться от сотрудника ДПС после аварии.

В программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» были продемонстрированы кадры, на которых Ефремов якобы попытался договориться с сотрудником полиции, предложив «потом заплатить все деньги». (Разбор ситуации на видео с 43.55).

Кроме того, телеканал показал видео из кабинета, где Ефремов проходил медицинское освидетельствование.

 

«Во время ДТП он [Ефремов] вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп», – передает РБК слова Пашаева.

В эфире «России-1» Пашаев также заявил, что Ефремов «абсолютно ничего не помнит». Он подчеркнул, что защита пока не признает вины актера, однако вопрос о виновности должен решать суд.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

На прошлой неделе Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.

Напомним, ранее во вторник стало известно о попытке Ефремова откупиться от сотрудника ДПС после смертельной аварии.



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