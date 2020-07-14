 

Фанаты оценили новую протеже Максима Фадеева

14.07.2020, 9:30, Разное

Максим Фадеев представил певицу, которая будет представлять его студию. Фанаты продюсера оценили его новую протеже, назвав, однако, девушку «Темниковой на минималках».
52-летний музыкант в прошлом году уволил всех артистов принадлежащего ему лейбла MALFA. Фадеев тогда заявил, что опекаемые им исполнители проявили неблагодарность к нему. Новая протеже Марианна Кочурова ранее меньше года работала с группой Serebro. В новом имидже певица получила псевдоним MÁYRUN. Фото артистки Фадеев опубликовал на странице своего профиля в соцсети Instagram.

Фанаты продюсера узнали в новой исполнительнице звезду популярного трио Serebro. При этом сам Фадеев подчеркнул, что, несмотря на узнаваемость лица MÁYRUN, никто не знает ее душу. Песни новой артистки MALFA создавались путем многих экспериментов с музыкальным материалом и звуком. Творчество девушки, уверен Фадеев, найдет отклик в сердцах слушателей.

Сама Марианна Кочурова призналась, что ее первый хит «Глубоко», с которого она начала сольную карьеру, навсегда запомнился ей и стал, своего рода, путевкой в самостоятельную творческую жизнь. Свое состояние сейчас она охарактеризовала, как счастье. Поклонники Максима Фадеева оценили новую протеже музыканта. Однако нашлись среди них и те, кому новая работа с MÁYRUN не понравилась.

Звучание голоса новой звезды лейбла назвали «Темниковой на минималках». При этом и саму песню назвали вторичной, так как подобные треки уже выпускались продюсером неоднократно. Фанаты недоумевают, какой был смысл тогда в роспуске Serebro. Однако, как известно, сейчас Фадеев намерен работать только с перспективными артистами, следовательно, и в MÁYRUN он видит гораздо больший потенциал, чем это представляют себе фанаты.



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