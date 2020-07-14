 

Медики назвали три опасных свойства кардамона для организма

14.07.2020, 9:17, Разное

Медики назвали три опасных свойства такой популярной приправы как кардамон. В семенах травянистого растения содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, однако у некоторых людей могут возникать проблемы с организмом после включения в рацион “царицы специй”.
В составе ароматных зерен, обладающих необычным имбирным вкусом, содержатся растительные жиры, эфирные масла, цинк, медь, железо, фосфор, марганец, кальций, витамины А, В, С, Е. Медицинские специалисты не рекомендуют потреблять специю тем, кто имеет заболевания кишечника и желудка, так как вещества кардамона способны привести к осложнениям при язве или гастрите. Состояние здоровья может ухудшиться после добавки у людей, страдающих от болезней поджелудочной железы и печени. Обострения могут возникнуть и в результате употребления минимальной дозы пряности.

В список противопоказаний эксперты включили беременность и грудное вскармливание, гипертонию, гипотонию в острой фазе, индивидуальную непереносимость кардамона, детский возраст до 7 лет, склонность к аллергии, хронические заболевания, требующие соблюдения определенных диет.



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