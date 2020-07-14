 

Стало известно о попытке Ефремова откупиться от сотрудника ДПС после смертельной аварии

14.07.2020, 9:08, Новости дня

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» впервые продемонстрировала новое видео с места смертельного ДТП, произошедшего в начале июня по вине актера Михаила Ефремова.

На записи показан момент составления протокола об административном нарушении в отношении Ефремова. Документ заполняется сотрудником ГИБДД, передает «Царьград». 

В то же время слышится голос, похожий на Ефремова, который предлагает взятку служащему.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», – говорит он. 

Отмечается, что Скабеева показала только небольшой фрагмент записи. Не исключено, что есть полное видео.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

На прошлой неделе Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.



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