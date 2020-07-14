«Призрак» Трампа поможет американской дипломатии в будущем

14.07.2020, 9:06, Новости дня

Несмотря на ущерб, причинённый Дональдом Трампом американской дипломатии, его политика может сослужить США хорошую службу уже после ухода Трампа, считает политолог Кристофер Феттвейс. В своей статье для The National Ineterest Феттвейс пишет, что американские дипломаты смогут сыграть на том, что многие страны мира будут избегать жёсткого подхода к США, опасаясь прихода «Трампа 2.0».



Reuters

Эпоха Дональда Трампа когда-нибудь закончится, пишет политолог Кристофер Феттвейс в своей статье для The National Interest. Но когда это произойдёт, американская дипломатия будет сильнее, чем во времена до прихода к власти Трампа, считает автор.

Как отмечает Феттвейс, такое утверждение может прозвучать абсурдно на фоне ущерба, причинённого Трампом американской дипломатии. Трамп фактически уничтожил способность США осуществлять свою глобальную стратегию: он непоследователен, не ценит дипломатические традиции и протоколы, а также готов оскорблять мировых лидеров, если они не разделяют его взглядов.

Вернуть назад доверие к США будет непросто, пишет Феттвейс. Администрация Трампа отказалась от стольких обязательств и разорвала столько договоров, что неясно, почему кто-либо в мире должен снова принять слово Вашингтона. Однако, отмечает автор, страны мира могут и не верить США, но игнорировать Вашингтон у них возможности нет.



Когда Трамп уйдёт, многие его промахи станут активом для американских дипломатов, пишет Феттвейс. Дело в том, что большинство стран-партнёров США будут опасаться, что жёсткий подход в отношении Вашингтона снова усилит популистов — при том, что избежание «Трампа 2.0», вне всяких сомнений, станет одним из приоритетов правительств многих стран мира.

Как отмечает Феттвейс, похожую политику после терактов 11 сентября 2001 года проводил бывший лидер Пакистана Первез Мушарраф. Он предостерегал администрацию Джорджа Буша-младшего от попыток надавить на него, поскольку такие действия могли бы привести к усилению и приходу к власти исламистов.

«Призрак Трампа будет преследовать все взаимодействия с США до тех пор, пока есть те, кто его помнит», — пишет автор. Таким образом, в долгосрочной перспективе Трамп сумеет сделать то, чего не смог сделать, будучи президентом: поможет своей стране установить больше международных связей и реализовать свои инициативы.