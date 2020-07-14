 

Ученые: На протекание COVID-19 в тяжелой форме могут повлиять два фактора

14.07.2020, 8:53, Разное

Британские исследователи обнаружили новые факторы, влияющие на развитие тяжелой формы COVID-19. Лишний вес и медленная ходьба могут значительно повысить риски протекания коронавирусной инфекции в тяжелой форме, результаты исследования были опубликованы на портале medRxiv.
По словам специалистов, они проанализировали данные о здоровье 400 000 жителей Британии. Оказалось, что у людей с лишним весом риски развития тяжелой формы COVID-19 повышались почти на 49%. Одновременно с этим увеличивались шансы летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией.

Медленная ходьба аналогичным образом может привести к тому, что болезнь COVID-19 будет протекать в тяжелой форме. При этом человек может иметь нормальное телосложение. Так, при передвижении со скоростью 4,8 км/ч в два раза увеличиваются риски возникновения тяжелой формы коронавирусной инфекции.



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