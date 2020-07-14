 

Золото стало приносить РФ больше дохода, чем газ

14.07.2020, 8:48, Новости дня

Доходы РФ от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысили выручку от продажи газа за рубеж, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Банка РФ (ЦБ).

По данным ФТС за апрель и май, Газпром продал за границу трубопроводного газа на 2,4 млрд долларов, предварительные данные Банка РФ оценивают выручку Газпрома от зарубежных поставок за весь второй квартал в 3,5 млрд долларов, передает РБК.

Из данных ЦБ следует, что эта минимальные продажи за квартал с 2002 года. 

За апрель-май из РФ вывезли за рубеж, по данным ФТС, 65,4 тонны золота, выручив за него 3,55 млрд долларов. Таким образом, доходы от экспорта золота за два месяца превысили выручку от экспорта газа за три месяца.

По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, с такой ситуацией экономика страны сталкивается впервые, как минимум с 1994 года.

Отмечается, что на резкий рост экспорта российского золота повлияли изменение правил вывоза драгметалла за рубеж и решение ЦБ приостановить его покупку на внутреннем рынке. 

7 июля в ходе торгов на бирже Comex цена на золото выросла на 1% к отметке закрытия предыдущей сессии, до 1 тыс. 810,8 долларов за тройскую унцию. В последний раз стоимость золота находилась выше этой отметки в ноябре 2011 года. 




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