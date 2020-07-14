Россияне описали идеальную работу

14.07.2020, 8:30, Новости дня

Жители РФ в параметрах идеальной работы ставят на первое место высокую зарплату, затем идет стабильность и только потом хороший коллектив, говорится в сообщении сервиса подбора персонала «Работа.ру» и приложения для общения Viber.

В исследовании, проведенном в июле, приняли участие более 4,6 тыс.пользователей «Работы.ру» и 2,6 тыс. пользователей Viber из всех регионов страны.

«На первом месте рейтинга признаков идеальной работы ожидаемо оказалась высокая зарплата – ее отметили 67% пользователей, второе место заняла стабильность – 58% респондентов, на третьем месте расположился хороший коллектив – этот пункт отметили 48% жителей России», – передает РИА «Новости» текст отчета.

Там отмечается, что немаловажными для «работы мечты» участники опроса считают и комфортные условия труда – за этот вариант отдали голос 38% респондентов. В топ-5 признаков идеальной работы также вошло удобное расположение и близость к дому – это важно для 30% опрошенных. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что работа должна доставлять удовольствие, а также способствовать самореализации.

В своей собственной работе пользователи больше всего ценят удобный график работы (32%), хорошую зарплату (31%) и дружный коллектив (30%). Идеальной свою работу назвали 34% опрошенных.

Большинство пользователей хотели бы что-то поменять на своем текущем месте работы. 58% респондентов мечтают о более высокой зарплате, 11% – о переходе на свободный график, а 9% – исправить отношения внутри коллектива. Лишь 6% участников опроса отметили, что они бы оставили все как есть.

Кроме того, также большинство опрошенных по возможности хотело бы продолжать работать в родном городе. Почти четверть участников исследования (24%) представляют «работу мечты» в другом крупном городе или в столице. 18% респондентов заявили, что хотели бы работать за границей.

Напомним, ранее в июле аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия карантинных мер.