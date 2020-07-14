Нефть подешевела из-за рисков по спросу

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14.07.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром падают примерно на 2%, трейдеры обеспокоены по поводу баланса спроса и предложения на рынке из-за ситуации по коронавирусу в США перед возможным увеличением добычи странами ОПЕК+.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,13% – до 41,81 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 2,39% – до 39,14 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На торгах отражается заявление властей штата Калифорния о закрытии общественных учреждений, кинотеатров, музеев, зоопарков, развлекательных центров, а также о том, что бары и рестораны будут работать только на вынос. Калифорния – самый густонаселенный штат США, там проживают около 40 млн человек.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире за сутки выявлено 215 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, и общее число превысило 12,7 млн. Университет Джонса Хопкинса вместе с этим информирует уже о 13 млн случаев заражения в мире.



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