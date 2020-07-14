 

Поклонников Юлии Началовой возмутила фотосессия ее подруги на могиле певицы

14.07.2020, 8:09, Разное

Близкую подругу российской певицы Юлии Началовой раскритиковали поклонники исполнительницы из-за неоднозначной фотосессии. Елена Метлюк опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте несколько фотоснимков, запечатлевших ее на фоне могилы певицы.
Возмущенные поклонники начали распространять фотоснимки в Сети. Елену Метлюк раскритиковали за то, что она позирует прямо на могиле усопшей Юлии Началовой. Метлюк во время фотосъемки принимала позы, которые пользователи интернета с трудом могли назвать скорбными.

По словам подписчиков, подобное поведение Елены Метлюк могло оказаться не случайным. Будучи близкой подругой покойной Юлии Началовой, она просто старалась привлечь к себе внимание, что ей удалось в итоге сделать. Стоит отметить, что могила певицы стала своеобразным объектом поклонения, который регулярно навещается фанатами исполнительницы.



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