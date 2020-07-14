 

Япония указала на усиление военного сотрудничества РФ и Китая

14.07.2020, 8:08, Новости дня

Япония особо отметила укрепление военного сотрудничества РФ и Китая в ежегодном докладе министерства обороны страны под названием «Белая книга».

«Компетентные ведомства обеих стран однозначно отрицают саму идею «военного союза», но учитывая упрочение взаимодействия между двумя государствами, наблюдающееся в последние годы, необходимо следить за дальнейшими направлениями развития такого взаимодействия», – приводит «Интерфакс» доклад ведомства.

Отмечается, что в июле 2019 года РФ и Китай совершили совместные полеты российских Ту-95 и китайских Н-6 от Японского моря до Восточно-Китайского моря. 

Также в документе указано, что в сентябре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу и зампредседателя Центрального Военного совета КНР Чжан Юся подписали ряд документов о военном и военно-техническом сотрудничестве.

Кроме того, в «Белой книге» сказано, что в РФ наблюдаются «тенденции активизации деятельности вооруженных сил, и такие тенденции требуют к себе пристального внимания».

«Россия продолжает сохранять присутствие своих ВС на северных территориях (острова Южно-Курильской гряды), которые являются исконными территориями Японии, и в последнее время еще более активизируется деятельность ВС России», – говорится в докладе Минобороны Японии.

В документе также упоминаются военные учения в октябре на Сахалине и в Приморье с участием 8 тыс. человек, размещение на Дальнем Востоке Су-34, а также полеты Ту-95 и А-50 в прошлом году с облетом территории Японии и полетом над островами Такэсима. 

Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что ядерные силы Китая в течение десятилетия догонят Россию и США. 

Напомним, США призвали сформировать международную систему контроля вооружений, заявив, что «в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Китай обязан добросовестно вести переговоры об эффективных мерах, ведущих к ядерному разоружению». Кроме того, США попытались напугать Китай российскими ракетами.



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