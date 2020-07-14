 

Япония нашла изъяны в антикоронавирусных мерах на военных объектах США

14.07.2020, 7:48, Новости дня

Меры против распространения коронавируса, принятые на военных объектах США в Японии, имели изъяны, сообщил министр обороны Японии Таро Коно.

«Мы выявили определенное количество проблем, связанных с мерами по предотвращению распространения заражения, принятыми американскими военными», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо слова Коно.

В то же время министр не уточнил, о каких именно изъянах в мерах по предотвращению распространения коронавируса идет речь.

Напомним, в середине июня несколько человек заразились коронавирусом на авиабазе США Мисава в северной японской префектуре Аомори.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом американских военных на военных объектах США на юге Японии превысило 90.



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