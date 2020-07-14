 

Нацбанк понизил курс гривны по отношению к доллару и евро

14.07.2020, 7:33, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 14 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на 14 копеек: с 26,95 грн/$ до 27,09 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 29 копеек: с 30,40 грн/€ до 30,69 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю также снизился: с 3,79 грн за 10 руб. до 3,83 грн за 10 руб.


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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