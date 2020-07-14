На Донбассе погибли трое украинских военных, еще двое получили ранения и травмы

14.07.2020, 7:33, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военных погибли, еще двое получили ранения и боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь вблизи Сартаны, Водяного, Авдеевки, Пищевика, Каменки, Славного и Первомайского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку Луганского, Крымского, Орехово, хутора Вольный и Майорска.

Вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое, отметили в штабе.

“Также во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один – боевое травмирования. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации”, – говорится в сообщении.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки украинские военные уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Авдеевки. Без потерь со стороны украинских военных.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.