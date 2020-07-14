 

Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае

14.07.2020, 7:16, Новости дня

Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае после разгерметизации нефтепровода, проводится проверка, информирует СК по Хабаровском краю и Еврейской автономной области.

«Тринадцатого июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. По данному факту следственными органами проводится проверка», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Отмечается, что на место происшествия, расположенное в труднодоступном районе, выехала следственно-оперативная группа.

«В настоящее время нефтепровод перекрыт, утечка локализована», – информирует управление.

В свою очередь Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщает, что утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре», который принадлежит «РН-Сахалинморнефтегаз». Озеро Голое расположено в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района.

«Площадь загрязнения, по предварительным данным, составила 400 квадратных метров», – информирует прокуратура.

Отмечается, что по факту разлива прокуроры организовали проверку с участием специалистов Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора, Амурского территориального управления Росрыболовства.

В понедельник глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который направлен на предупреждение и ликвидацию разливов нефти.

Напомним, в Конституции закрепили положение о сохранении природных ресурсов России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Путин анонсировал совещание по нацпроектам

09.07 / Центры «Точки роста» откроются в 10 школах Камчатки по нацпроекту «Образование»

19.05 / Лавров обсудил с Маасом заявление об ответственности за Вторую мировую войну

01.07 / Голодные и очень злые: агрессивные комары атаковали москвичей

06.07 / Болельщики “Зенита” торжественно встретили команду в аэропорту Санкт-Петербурга

22.06 / В РФ подполковника полиции задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ

31.05 / Советник Трампа назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая»

26.06 / В Сети появились данные экзитполов по голосованию по Конституции

03.07 / Выявлена более заразная мутация коронавируса

25.06 / В Минске задержали администратора оппозиционного телеграм-канала “Беларусь головного мозга”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска