Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае

14.07.2020, 7:16, Новости дня

Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае после разгерметизации нефтепровода, проводится проверка, информирует СК по Хабаровском краю и Еврейской автономной области.

«Тринадцатого июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. По данному факту следственными органами проводится проверка», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Отмечается, что на место происшествия, расположенное в труднодоступном районе, выехала следственно-оперативная группа.

«В настоящее время нефтепровод перекрыт, утечка локализована», – информирует управление.

В свою очередь Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщает, что утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре», который принадлежит «РН-Сахалинморнефтегаз». Озеро Голое расположено в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района.

«Площадь загрязнения, по предварительным данным, составила 400 квадратных метров», – информирует прокуратура.

Отмечается, что по факту разлива прокуроры организовали проверку с участием специалистов Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора, Амурского территориального управления Росрыболовства.

В понедельник глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который направлен на предупреждение и ликвидацию разливов нефти.

Напомним, в Конституции закрепили положение о сохранении природных ресурсов России.