НЛО и феномен отсутствующего времени

14.07.2020, 7:13, Разное

Если вы читаете статьи об уфологии, вы вероятно уже знаете, что такое феномен отсутствующего времени. О нем сообщают многие похищенные инопланетянами люди.

Ниже мы расскажем о нем подробнее.

Людей похищают из своих домов или автомобилей, перемещают на инопланетный корабль (или тайную наземную базу) и там над ними проводят мучительные и иногда очень необычные эксперименты.

А когда людей возвращают обратно, они очень часто ничего или почти ничего не помнят о происходящем, однако они замечают, что они не помнят, где были и что делали за последние несколько часов.

Феномен отсутствующего времени встречается практически в каждом случае похищения пришельцами и нередко является первой косвенной уликой того, что человека похищали.

Многие люди ВООБЩЕ не помнят ни НЛО, ни пришельцев, ни тем более странные опыты, зато помнят как, к примеру, ехали в автомобиле и было 9 часов вечера, а потом произошло какое-то помутнение и внезапно оказалось, что на часах уже 3 часа ночи (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Однако, несмотря на стертую память, людей все равно что-то мучает, у них возникают симптомы как при ПТСР – посстравматичном стрессовом расстройстве. Человек начинает страдать бессонницей или его мучают ночные кошмары, он теряет аппетит, у него возникает ощущение, что за ним кто-то наблюдает и тд.

Помочь в этом случае может лишь регрессивный гипноз и именно во время него очень многие страдающие люди вспоминали, что на самом деле их похищали и мучили необычные существа. Чаще всего описывают невысоких субтильных гуманоидов с крупными головами и большими черными глазами, так называемых "Серых".

Психолог Дон С. Дондери, бывший профессор из Университета Макгилла в Канаде, четыре года своей жизни исследовал феномен НЛО, а особенно истории похищенных людей, которые переживали полный комплекс признаков для таких случаев, в том числе отсутствующее время. Он подтвердил, что действительно, подавляющее большинство людей, уверявших, что их похищали, описывали странным образом исчезнувшие часы.

Широкая общественность ознакомилась с этим феноменом в 1990-х годах, когда о нем неоднократно упоминали в фантастическом сериале "Секретные материалы". Большинство случаев там происходило во время езды на автомобиле и нетрудно объяснить почему.

Когда человек находится дома, а тем более когда он спит ночью в своей кровати, он не так часто обращает внимание на часы. В автомобиле же таймер находится прямо на приборной панели и можно сразу же заметить, как время вдруг резко "перескочило" вперед.

Один из самых первых случаев отсутствующего времени, известных уфологам, который был подтвержден, произошел 1 октября 1966 года. В 20:45 в маленьком городке Кейп-Код в Труро, штат Массачусетс, перед городским рынком остановился междугородний автобус. Из него вышел 19-летний летчик ВВС США Роберт Мэтьюз.

Он приехал сюда в свою первую командировку и потому стремился все сделать по графику и с регулярными отчетами. Как только он вышел из автобуса, он сразу же позвонил с ближайшего автомата начальству местной военной базы, чтобы они прислали за ним грузовик.

"Я сказал им, что я стою прямо перед рынком Дутры и мне было сказано оставаться там же и что вот-вот приедет грузовик, чтобы забрать меня. И когда я стоял и ждал, я заметил в небе эти огни, они двигались справа налево. Именно тогда я почувствовал страх".

Мэтьюз тут же решил снова позвонить на базу и сообщить им о том. что он видит необычное явление, однако он не успел им ничего сказать, потому что его тут же спросили, где он находится.

Мэтьюз ответил, что там же, где и был, перед рынком Дутры в Кейп-Код. На это ему сказали, что уже давно отправили за ним грузовик и что он уже должен был подобрать его.

"А я им сказал, что я стою тут и никакого грузовика не видел".

После этого в телефоне сказали, что грузовик прибыл за Мэтьюзом к рынку в 20:50 и что возле рынка никого не было. Водитель хорошо все осмотрел и никого не увидел. И что второй звонок на базу Мэтьюз совершил лишь в 21:45, то есть через час (!) после первого звонка.

Сам же Роберт Мэтьюз был уверен, что между двумя его звонками на военную базу прошло максимум минуты четыре. И он потом долго не мог понять, что с ним произошло и где он находился в этот пропущенный час.

Уфолог Бадд Хопкинс выпустил несколько книг с историями похищенных и о том, что они переживали, когда это с ними произошло. Он описывает отсутствующее время как совершенно незаметное для самого человека. Похищенный не теряет сознание, остается в осознанном состоянии и для него "скачок" на час или несколько часов вперед проходит практически незаметно.

"Иногда люди видят перед этим огни в небе или НЛО, но иногда это может произойти и без каких-либо внешних признаков готовящегося похищения".

В конце 1960-х Хопкинс, который тогда лишь начал увлекаться темой НЛО, прочитал о случае с Робертом Мэтьюзом в одной из книг об уфологии, а потом решил связаться с ним и попробовать регрессивный гипноз. Мэтьюз сразу же согласился. Хопкинс обнаружил для него двух хороших психологов и под гипнозом Мэтьюз вспомнил, что он стоит у рынка и смотрит в небе, где летают сияющие огни.

"Они зависли надо мной, а потом красный огонь быстро налетел на меня и затормозил у земли. Я подошел к нему и заметил внутри четырех существ. Комната напомнила мне кабинет зубного врача…"

Что потом с ним делали в этой комнате, Мэтьюз так и не вспомнил, видимо эти воспоминания были спрятаны в его мозгу куда более тщательно.

Случай с Мэтьюзом так сильно повлиял на Бадда Хопкинса, что именно тогда уфология стала делом его жизни. Он стал искать людей, которые пережили похожее отсутствующее время и организовывал для них группы поддержки, где они могли рассказать обо всем, что их тревожило.

В 1974 Хопкинс встретил Кристину Флоренс, ей было 17 лет. Вместе со своей мамой и старшей сестрой они ехали по дороге в пустыне Мохаве по пути в сан-Франциско. Их мотор перегрелся и они остановились на обочине отдохнуть. Старшая сестра вышла из машины, а потом Кристина услышала как она зовет ее "Иди сюда, Боже мой, иди скорее!".

Следующее, что помнила Кристина, это что они с сестрой лежали на одеяле на траве неподалеку от машины, словно решили вздремнуть. Их матери не было рядом, она сидела в машине. Девушки не могли понять что с ними произошло, однако они отметили, что каким-то образом потеряли около двух часов времени. Они сели в машину и поехали дальше, но у них обоих было странное чувство.

Это чувство стало нарастать в последующие дни, девушки отчетливо понимали, что с ними определенно что-то произошло во время отсутствующего времени, но они обе не помнили что именно. Потом старшая сестра где-то услышала про Бадда Хопкинса и его группы и попросила Кристину встретиться с ним.

Хопкинс уговорил Кристину на регрессивный гипноз и во время сеанса девушка вспомнила, что она выбегает из машины на крик старшей сестры, а потом видит нечто крупное. что зависло в воздухе над их машиной. Напуганная Кристина побежала в машину и попыталась завести ее, но двигатель молчал.

В следующий момент Кристину и ее сестру перенесли на инопланетный корабль и Кристина заметила себя, лежащей на столе. Вокруг стола стояли какие-то фигуры, а сверху над ее телом нависал большой экран. На этом экране Кристина видела объемное изображение своего же черепа, а потом и других частей ее тела.

Рядом на таком же столе лежала ее сестра. Девушкам не делали больно, а в основном просто "фотографировали" их экраном. Кристина видела, что они находятся в огромной комнате, на стенах которой были прикреплены какие-то вещи. Потом кто-то стал говорить Кристине и ее сестре. что с ними все будет в порядке, а потом они очнулись на одеяле возле машины.

Истории множества других пострадавших очень похожи на то, что случилось с Робертом Мэтьюзом и Кристиной Флоренс. По какой-то причине инопланетяне или некие иные существа не хотят, чтобы люди помнили о случившихся с ними манипуляциях и устраивают так, что единственным доказательством инцидента становится отсутствующее время.