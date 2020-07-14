 

Как живут русские старообрядцы в Южной Америке (видео)

14.07.2020, 7:12, Разное

Фотография: «Редакция»

В глубине бразильских джунглей прямо сейчас живут русские староверы. Они выглядят и мыслят почти так же, как русские крестьяне до Октябрьской революции. Правда, вместо привычной русской капусты они выращивают авокадо, манго и маракуйю.

И прямо сейчас довольно многие из этих людей начинают возвращаться в Россию: расселяются на Дальнем Востоке, чтобы строить там свою новую старую жизнь.

Мы слетали в Бразилию, чтобы запечатлеть быт этих людей, которые сто лет назад покинули свою Родину, но на самом деле оказались единственными, кто до сих пор живет в той России, которую мы безвозвратно потеряли.

Песни из выпуска исполняют русские староверы из штата Орегон:

— Восточная держава славного Киева-града (Стих “О Борисе и Глебе”);

— На воротах два соколика сидят (Свадьбишные (после венчания));

— Все люди живут, как цветы цветут.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / По пьяни – на балкон Пугачевой: Лещенко рассказал о слежке за певицей

25.06 / Редкий выход: Киану Ривз с возлюбленной Александрой Грант в аэропорту Берлина

11.06 / Мнение: Сложно для понимания

23.05 / Мнение: Письмо: “Он ничего не спрашивает”

05.07 / Ученые создали молекулу, избавляющую от боли и депрессии

07.07 / Королевские прихоти: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поделили прислугу

21.05 / Россия, США и коронавирус добили латвийский транзит

30.04 / Врачи рассказали, как обезопасить себя от весенне-летней простуды

23.05 / “Люблю свои складочки”: неожиданное признание Ковальчук стало сенсацией

16.05 / Когда смерть стала сюрпризом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска