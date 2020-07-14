Как живут русские старообрядцы в Южной Америке (видео)
14.07.2020, 7:12, Разное
Фотография: «Редакция»
В глубине бразильских джунглей прямо сейчас живут русские староверы. Они выглядят и мыслят почти так же, как русские крестьяне до Октябрьской революции. Правда, вместо привычной русской капусты они выращивают авокадо, манго и маракуйю.
И прямо сейчас довольно многие из этих людей начинают возвращаться в Россию: расселяются на Дальнем Востоке, чтобы строить там свою новую старую жизнь.
Мы слетали в Бразилию, чтобы запечатлеть быт этих людей, которые сто лет назад покинули свою Родину, но на самом деле оказались единственными, кто до сих пор живет в той России, которую мы безвозвратно потеряли.
Песни из выпуска исполняют русские староверы из штата Орегон:
— Восточная держава славного Киева-града (Стих “О Борисе и Глебе”);
— На воротах два соколика сидят (Свадьбишные (после венчания));
— Все люди живут, как цветы цветут.
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