 

Критик Соседов усомнился в слухах о разводе Пугачевой и Галкина

14.07.2020, 7:09, Разное

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что не верит в слухи о том, что Пугачева и Галкин могут развестись. При этом ситуацию, в которой инициатором разрыва отношений выступает сама Пугачева, критик считает маловероятной.
Недавно начали появляться слухи, что спустя девять лет совместной жизни Пугачева и Галкин решили расстаться. При этом разрушить звездный брак якобы пожелала сама певица. Сергей Соседов был изначально удивлен таким новостям, но позже, комментируя информацию, сообщил, что Пугачева слишком счастлива с Галкиным и их совместными детьми, чтобы отказываться от всего этого.

По словам музыкального критика, расставания между Пугачевой и Галкиным просто не может произойти. Даже Киркоров не смог создать условий, чтобы певица от него не уходила. А Галкин сумел подарить Пугачевой ту жизнь, о которой она всегда мечтала, подытожил Сергей Соседов.



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