Подготовленные американцами боевики заблудились и попались войскам Сирии

14.07.2020, 7:08, Новости дня

Трое боевиков из группировки «Магавир ас-Саура», которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что проходили подготовку под надзором американских инструкторов, им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.

«Мы числимся в организации «Магавир ас-Саура». Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле», – передает РИА «Новости» слова одного из задержанных боевиков Джасема аль-Али.

По его словам, подорвавшись на мине, погибли несколько человек.

«Мы заблудились и не знали, куда идти, потому что проводник погиб, и начали искать выход, продолжили движение. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда», – добавил он.

Боевик отметил, что задачей вооруженной группы был сбор информации.

«Нас отправили на выполнение задания в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура… Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах», – отметил задержанный боевик, пояснив, что группа ехала из населенного пункта Эт-Танф.

«На выполнение задания мы получили тысячи долларов, но все деньги были у командира группы Язана. Он подорвался на мине, и мы потеряли все», – сообщил второй задержанный Абдалла аль-Мишуат.

Задержанные признаются, что до участия в незаконных формированиях некоторые из них работали на гражданских профессиях. В частности, третий задержанный Мухаммед Таешмеллан сообщил, что был пекарем в лагере беженцев Эр-Рукбан, а затем примкнул к боевикам.

«Потом работать в хлебопекарне в Эр-Рукбане стало невозможно, и я решил перейти в пекарню «Магавир ас-Сауры». Я трудился у них в пекарне, ежемесячная зарплата была 400 долларов. Потом у меня возникли конфликты, и меня решили отправить на опорный пункт как рядового», – рассказал он.

Сейчас все трое находятся в заключении в расположении сирийских войск в городе Тадмор. После задержания сирийские военные нашли у них автоматы, гранаты, большое количество боеприпасов, а также деньги и наркотики. Сирийские спецслужбы проверят их показания и попытаются установить их причастность к другим незаконным операциям.

Один из задержанных сообщил, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов.

«Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Все оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы. Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки. Тренировки были сложные, они шли по два-три часа, не меньше», – сообщил аль-Мишуат.

По его словам, боевиков готовили с использованием американского оружия, но на задание участники банды отправились с российскими автоматами.

Сами задержанные уже жалеют о том, что стали сотрудничать с боевиками. Как сообщил аль-Али, «нужно идти» не к боевикам, а «в регулярную армию и примиряться».

В апреле члены незаконного вооруженного формирования, сдавшиеся сирийскому правительству заявили, что инструкторы из США занимаются обучением боевиков в подконтрольной американским военным зоне у базы Эт-Танф на юге Сирии.