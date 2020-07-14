Без парада — День взятия Бастилии в Париже отпразднуют в сокращённом формате

14.07.2020, 7:05, Новости дня

В День взятия Бастилии из-за пандемии COVID-19 вместо традиционного военного парада в столице Франции пройдёт сокращённая церемония, пишет Ouest-France. В этом году празднования перенесли с Елисейских полей на площадь Согласия, а главную роль отвели военным и гражданским служащим, которые помогали в борьбе с коронавирусом.



Reuters

В Париже впервые с 1945 года традиционный военный парад по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля заменят сокращённой церемонией из-за пандемии коронавируса, пишет Ouest-France. Главную роль в ней отведут тем, кто помогал справиться с коронавирусным кризисом.

Как рассказывает французская газета, в этот раз празднования временно перенесли с Елисейских полей на площадь Согласия. Церемония продлится чуть более часа и пройдёт под лозунгом «вовлечённая, единая и солидарная Нация». Ранее министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли объяснила, что праздник 14 июля 2020 года пройдёт под знаком признательности медработникам, которые спасали жизни французов, а также тем людям, которые продолжали работать по своей профессии в течение всего кризиса, чтобы другие могли практически без изменений вести свой прежний образ жизни. Также министр выразила благодарность «европейским друзьям», которые принимали французских пациентов в больницах Германии, Австрии, Люксембурга и Швейцарии.

По информации издания, в церемонии примут участие 2 195 военнослужащих и гражданских (4 212 в 2019 году), 52 самолёта (66 в прошлом году) и 18 вертолётов (36 в прошлом году), а также 60 кавалергардов (200 в 2019 году). В этот раз по улицам столицы не проедут танки, как это было раньше. Военный губернатор Парижа и распорядитель торжеств подчеркнул, что главную роль отведут гражданским служащим (полиции, таможне, тюремной администрации) и военным (в частности, военно-санитарной службе), которые боролись с пандемией коронавируса.

Отмечается, что почётными гостями праздника станут официальные лица Германии, Австрии, Люксембурга и Швейцарии. Великобританию в парижском небе будут представлять два истребителя Typhoon в память о генерале де Голле. Затем в ходе церемонии отдадут честь военным и гражданским служащим, участвовавшим в операции «Сопротивление». Под конец в знак признательности медработникам, которые боролись с коронавирусом, в небе пройдёт выступление пилотажной группы «Патруль дё Франс», пишет Ouest-France.