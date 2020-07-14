Что сулит польской политике переизбрание Анджея Дуды?

14.07.2020, 6:35, Новости дня

По данным Государственной избирательной комиссии Польши во втором туре президентских выборов победу одержал переизбиравшийся на второй срок действующий глава государства Анджей Дуда. За него отдали голоса 51,21% польских избирателей. Его главный конкурент – мэр Варшавы Рафал Тшасковский отстал от победителя менее, чем на два с половиной процента. Ему отдали предпочтение 48, 79% поляков, принявших участие в голосовании. Явка во втором туре составила 68,12%.

После оглашения результатов голосования, Дуда, шедший на выборы, как и 5 лет назад от правящей партии «Право и справедливость», заявил: «Мы пережили большое напряжение и накал эмоций. В ходе своей кампании я ежедневно встречался с избирателями и наблюдал эти эмоции по обе стороны. Вот почему сразу после объявления результатов пока что опросов я пригласил Рафала Тшасковского, чтобы все наши соотечественники увидели символический жест рукопожатия, который бы немного остудил эмоции».

Поддержанный партией «Гражданская платформа» либерал Тшасковский, после оглашения результатов сказал журналистам: «Я благодарен Анджею Дуде за эту кампанию, мне жаль, что нам не удалось встретиться, но своих политических противников нужно должным образом ценить. Противники в политике – это нормальное явление, но они не должны быть врагами, и я всегда буду протягивать руку тем, кто думает по-другому».

«Клиентура Дуды» vs «клиентуры Тшасковского»

Польский журналист Вацлав Радзивинович (Wacław Radziwinowicz) отметил следующую географическую особенность прошедших выборов: Дуда победил в тех воеводствах, которые ранее входили в состав Российской или Австро-Венгерской империй (за исключением столичного региона, где выиграл мэр Варшавы). А за Тшасковского проголосовали области, ранее принадлежавшие Пруссии. «Там, где в XIX веке была Россия, или Австро-Венгрия, люди привыкли полагаться на “царя-батюшку”, или на “кайзера-батюшку”. Это восток и юго-восток Польши. В остальных регионах люди относятся к политике по-другому. Там больше бизнеса, больше прогресса и больше богатства.

И если смотреть глубже, то клиентура Тшасковского, это молодые люди, и клиентура Дуды – пенсионеры. Клиентура Тшасковского живет в больших городах, где ситуация практически европейская, заметно развитие, там вращается больше денег. Клиентура Дуды – жители маленьких городков, и прежде всего – деревень, где он победил с огромным отрывом.

Клиентура Тшасковского, в основном – образованные люди, в том числе, имеющие университетские дипломы. Тогда как клиентура Дуды, как правило, не слишком образована», – перечисляет Радзивинович.

И добавляет еще одну особенность – за действующего польского президента особенно активно голосовали жители регионов, где традиционно сильно влияние католической церкви. «Многие священники прямо говорили: кто будет поддерживать Тшасковского, попадет не в рай, а в ад.

Правда, те, кто поумнее, говорили немного иначе: нам надо поддержать Дуду, потому что это наш польский католический президент. Он не будет гнать нас в Европу, в общество ЛГБТ. И это очень сильно пугало людей из провинции, особенно бедных и пенсионеров. А для них единственный источник информации, как и в России – государственные телеканалы», –отметил Вацлав Радзивинович в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

На политическом рынке Польши есть спрос на новую партию, но нет предложения

Политический аналитик Витольд Юраш (Witold Jurasz) согласен, что президентские выборы, прошедшие в два тура, при том, что действующий глава государства ненамного сумел опередить главного конкурента – нормальный результата для стран с устоявшейся демократией. «Но дело в том, что Польша расколота, и причем – очень сильно. Эмоции перешли через все границы. Появились ненависть и между политиками, и между избирателями, так что ситуация, к сожалению, очень плохая», – констатирует эксперт.

По мнению эксперта, едва ли не единственное, что поляков все еще объединяет – это желание, чтобы в их стране появились американские военнослужащие. «Но даже в этом кандидаты смогли поссориться – они спорили о том, кто из них больше для этого сделал, то есть они делают вид, что не согласны друг с другом даже там, где они согласны», – разводит руками собеседник «Голоса Америки».

Витольд Юраш добавляет, что страну ожидает приход нового поколения политиков. «Мне лично кажется, что поскольку людям вся нынешняя политическая элита сильно надоела, вопрос только в том, когда появится совсем новая сила. На самом деле, спрос на это есть, но пока нет подходящего “продукта” на политическом рынке. А нет потому, что для того, чтобы стать сильным игроком в политике, нужно иметь много денег. А свободных денег нет, поскольку имеющиеся средства монополизированы “Гражданской платформой” и “Правом и справедливостью”. Но я думаю, что рано или поздно польский бизнес начнет инвестировать в национальную политику, и тогда вполне возможно, могут появиться совсем новые силы и все изменится довольно быстро», – считает политический аналитик.

При этом Витольд Юраш не допускает, что новая политическая сила будет иметь леворадикальную или пророссийскую направленность. «Среди левых есть политики, которые выступают с пацифистских позиций. Но так они говорят только до тех пор, пока не занимают никаких официальных постов. А после этого они все сразу выступают за присутствие американской армии на территории Польши. И на самом деле я не думаю, что какая-либо пророссийская сила может сыграть серьезную роль в Польше. Но сказав это, я хочу подчеркнуть, что это – никакая не русофобия ни с моей стороны, ни со стороны большинства поляков. Просто поляки опасаются России, опасаются Владимира Путина и украинского сценария. Но это не означает никакой вражды к русским как к народу», – подчеркивает Витольд Юраш.

В Польше началась борьба за политического наследие Качиньского

«Я думаю, что Рафала Тшасковского можно поздравить, потому что для него это – тоже победа. Он политик молодой, и в его предвыборном штабе царит приподнятая атмосфера», – начал свой комментарий для Русской службы «Голоса Америки» доцент факультета международных отношений СПбГУ, специалист по Польше Игорь Грецкий.

Пресс-секретарь «Гражданской платформы» уже выразил надежду, что Тшасковский теперь не только продолжит заниматься делами польской столицы, но и станет политиком национального масштаба. Мэра Варшавы поддерживает большое число молодых поляков, и он считается восходящей политической звездой, поскольку в короткие сроки сумел провести впечатляющую предвыборную кампанию, после того как из президентской гонки вышла предыдущая выдвиженка «Гражданской платформы» Малгожата Кидава-Блоньска. «Тшасковский может занести себе в актив прошедшую кампанию и потому, что он сумел консолидировать вокруг себя представителей среднего класса. А это не только жители Варшавы, где он победил во всех округах, но это еще и запад Польши, где расположены наиболее преуспевающие воеводства, и где сосредоточены более 70% ВВП страны. Так что это – действительно победа», – считает Игорь Грецкий.

Для самого Анджея Дуды, по словам Грецкого, переизбрание на пост президента было очень важным, поскольку внутри партии «Право и справедливость» идет борьба за политическое наследие Ярослава Качиньского. «Ему самому уже за 70 лет, и эти выборы были для него, скорее всего, последней большой политической битвой. Следующая будет в 2023 году, во время выборов в Сейм, и сейчас есть несколько претендентов на лидерство в партии, среди которых, очевидно, и Анджей Дуда, Ему очень нужна была эта победа, и он ее добился», – подчеркивает эксперт.

На вопрос, какой сигнал переизбрание Анджея Дуды посылает в Вашингтон, Брюссель и Москву, преподаватель-международник ответил: «Ну, Дональд Трамп может спать спокойно – с точки зрения внешнеполитических раскладов в Польше ничего не меняется. “Право и справедливость доминирует в Сейме, хотя в Сенате лидирует оппозиция, но президент остается представителем партии “Право и справедливость”, и курс Польши на укрепление отношений с Вашингтоном остается прежним.

С Европейским Союзом отношения останутся натянутыми, и об этом свидетельствуют несколько острых заявлений Дуды во время президентской кампании в отношении Германии и немецких СМИ, которых он обвинил во вмешательстве во внутриполитическую ситуацию. И пошли разговоры советников Дуды о том, что нужно сделать так, чтобы иностранных денег в польских СМИ не было. Это – очень опасная тенденция, и я думаю, что без внимания Брюсселя все эти сюжеты не останутся”, – считает Игорь Грецкий.

И подытоживает: «А что касается Москвы, то здесь, кто бы ни пришел к власти в Польше, польская элита остается консолидированной. И до тех пор, пока Россия возглавляется Владимиром Путиным, мне кажется, никаких перемен в отношении Польши не ожидается».

Первыми из иностранных политиков, поздравивших Анджея Дуду с переизбранием на пост главы Польши, стали президент Литвы Гитанас Науседа, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.