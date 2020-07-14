 

ЦБ отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

14.07.2020, 6:30, Новости дня

Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Народный банк Тувы» (Кызыл), информирует Центробанк.

НТБ, который занимал 416-е место в банковской системе России, нарушал «обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей», а также «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность» и «нормативные акты Банка России». В частности, НТБ «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества», сообщается на сайте ЦБ.

В НТБ назначена временная администрация, передает ТАСС.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 28 июля 2020 года, сообщило Агентство по страхованию вкладов. Для выплат на конкурсной основе будут отобраны банки-агенты.

Страховое возмещение по вкладам выплачивается в размере 100% суммы всех счетов в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / В семи крупнейших реках Европы нашли множество масок и перчаток

15.05 / Московская биржа открылась ростом

27.06 / Самолеты США провели разведку у берегов Крыма

11.06 / В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России

03.07 / Sky News – «худший скандал в истории британского акушерства» — британские полицейские проверят больницу, где загубили сотни новорождённых

19.05 / В мире: Трамп и Нетаньяху спешат потрясти Ближний Восток

09.05 / Коронавирус унес жизнь настоятеля Покровского храма в Москве

18.05 / Осужденный за угон сбежал на машине начальника колонии

01.06 / Курорты Кавказа: лечит даже созерцание гор

09.06 / Пашинян посетит парад Победы в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска