ЦБ отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

14.07.2020, 6:30, Новости дня

Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Народный банк Тувы» (Кызыл), информирует Центробанк.

НТБ, который занимал 416-е место в банковской системе России, нарушал «обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей», а также «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность» и «нормативные акты Банка России». В частности, НТБ «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества», сообщается на сайте ЦБ.

В НТБ назначена временная администрация, передает ТАСС.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 28 июля 2020 года, сообщило Агентство по страхованию вкладов. Для выплат на конкурсной основе будут отобраны банки-агенты.

Страховое возмещение по вкладам выплачивается в размере 100% суммы всех счетов в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.