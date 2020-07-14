На Аляске оценили вероятность передачи РФ памятника первопроходцу Баранову

14.07.2020, 6:30, Новости дня

Официальный представитель городского совета Ситки (Аляска, США) Мелисса Хеншо оценила вероятность передачи РФ памятника первопроходцу Александру Баранову. Памятник собираются убрать из центра города.

Во вторник власти города обсудят два предложения. Первое предполагает рассмотрение резолюции о переносе памятника в исторический музей. Второе заключается в том, чтобы вынести вопрос о памятнике на голосование, которое могут провести 6 октября – в день муниципальных выборов, передает ТАСС.

В резолюции отмечается, что Баранов «оставил неизгладимый след в истории Ситки», но «осуществлял непосредственный надзор за порабощением народов тлинкитов и алеутов». Памятник, по мнению авторов документа, «по-прежнему сеет разногласия» среди местного населения и якобы посылает «неверный сигнал».

Предложение о голосовании не включает каких-либо оценок исторической роли Баранова. Кроме того, перенести памятник предлагается «на место, которое пока не определено». Жители города должны будут ответить на вопрос о том, нужно ли «убрать статую Александра Баранова с того места, где она сейчас находится».

Если резолюцию поддержат, то совет может автоматически отказаться от предложения вынести вопрос на голосование.

Комментируя возможность передачи памятника какому-то из российских городов, Хеншо заявила: «Это зависит от того, какой путь изберет городской совет. Но я бы сказала, что в данный момент такой возможности нет».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах жителей города Ситка, который до продажи Аляски в 1867 году носил имя Ново-Архангельск, снести памятник Баранову.