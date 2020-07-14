«Поцелуя не было»: Дубовицкая рассказала о романе с женатым Задорновым

14.07.2020, 6:30, Разное

Российская ведущая юмористической передачи «Аншлаг» Регина Дубовицкая призналась, что у нее был роман с покойным Михаилом Задорновым, при этом оба они в тот момент находились в брачных отношениях. Об этом 71-летняя знаменитость пояснила в программе «Судьба человека».

Ранее женатый Михаил Задорнов сам подтверждал наличие романтической связи между ним и телеведущей. Он был привлекательным для Регины Дубовицкой, а она не скрывала своих чувств. А однажды, когда на улице шел дождь, они решили зайти в телефонную будку, где они в первый и последний раз поцеловались.

Однако данный эпизод Регина Дубовицкая полностью отрицает. Она согласна с тем, что у них с Михаилом Задорновым были не совсем дружеские отношения, но поцелуя в будке никогда не было. Кроме того, она считает, что если бы это произошло, то их жизнь могла кардинальным образом измениться.