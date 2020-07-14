 

В аннексированном Россией Крыму без вести пропало 45 человек – Ташева

14.07.2020, 6:29, Новости дня

Насильственные исчезновения в аннексированном Россией Крыму – одно из преступлений, совершаемых оккупантом, заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. Об этом сообщила пресс-служба представительства президента Украины в АРК в Facebook 13 июля.

“Такие преступления Россия совершает как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных”, – отметила она.

По информации Ташевой, с 2014 года в Крыму без вести пропали 45 человек, судьба 15 из них неизвестна.

“Задача государства – документировать случаи насильственных исчезновений, вести расследование в рамках полномочий и привлекать к розыску международные организации, а также поддерживать родственников пропавших без вести, что может включать не только материальную помощь, но и психологическую поддержку и постоянный доступ к информации о состоянии расследования”, – сказала Ташева.

В оккупированном Россией Крыму по политически мотивированным делам удерживают 94 человека, об этом Ташева заявила 23 июня.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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