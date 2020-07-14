На американской военной базе в Японии произошла вспышка коронавируса

14.07.2020, 6:29, Новости дня

Американские военнослужащие на авиабазах, расположенных на японском острове Окинава, находятся в режиме изоляции в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщает CNN.

По данным властей префектуры Окинава, днем 13 июля насчитывалось 98 сотрудников военных баз с положительным тестом на коронавирус. Всего на острове COVID-позитивный статус имеют 148 человек.

Телеканал отмечает, что с 1 мая по 7 июля на Окинаве не фиксировались новые случаи заболевания. По всей вероятности, коронавирус был завезен из США военными самолетами, а затем распространился по острову.

Изоляция военнослужащих подразумевает, что им запрещено покидать расположение части, заниматься спортом на свежем воздухе и брать отпуск. Новоприбывшие солдаты и офицеры отправлены на 16-дневную обсервацию.

Точное число заболевших среди личного состава командование ВВС США не сообщает. На сайте крупнейшей авиабазы Kadena, где служит около 18 тыс. американских солдат и офицеров, говорится о “многих положительных тестах”.