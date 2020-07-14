“Дом-2” ищет нового ведущего
14.07.2020, 6:23, Разное
В официальном
микроблоге реалити-шоу в “Инстаграм” появилось объявление о том, что проекту нужен новый ведущий. При этом неизвестно, уходит ли кто-то из нынешних лиц телестройки, либо это замена покинувшей “Дом-2” Юле Ефременковой.
Руководители шоу обещают счастливчику, который пройдет кастинг, сумасшедшую популярность, творческую работа
мечты, огромный мир путешествий и миллионы поклонников. Все, что нужно кандидату – это отправить заявку, свою видеовизитку и короткую информацию о
себе.
Напомним, скандальное шоу “Дом-2” снискало в нашей стране огромную популярность. Оно выходит на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года и является одним из самых
долгоиграющих проектов на российском телевидении.
За годы эфира телестройка сменила ряд ведущих. До 2012 года лицом шоу “Дом-2” была Ксения Собчак. Она вместе с Ксенией Бородиной помогала участникам телестройки найти свою любовь. Потом ведущей стала Ольга Бузова.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет