 

Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

14.07.2020, 6:09, Разное

Российский продюсер Максим Фадеев пояснил о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса. По словам музыкального деятеля, необходимо много и долго бегать, чтобы появился необходимый эффект.
Максим Фадеев признался, что сбросил почти 100 кг благодаря специальной диете, но спорту он тоже уделял повышенное внимание. Так, после снятия режима самоизоляции он начал бегать трусцой, поэтому иногда даже под дождь попадает. А до этого продюсер использовал обычную беговую дорожку.

Подробности о диете Максим Фадеев пока не сообщает. Он утверждает, что режим питания, которого он придерживается, не требует приема таблеток. Но в двух словах ее расписать невозможно, поскольку необходимо указать, какой температуры и сколько воды требуется выпивать, а также какие продукты дозволены к употреблению.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Мнение: Американцы дождались своего 1937 года?

21.05 / Режиссер фильма “Лед” отреагировал на нападки Тарасовой

17.06 / В Китае предупредили о риске новой эпидемии коронавируса

03.06 / В ПФР раскрыли новые способы кражи пенсий у россиян

16.06 / Мнение: А не сжечь ли Верховный Суд?

04.06 / В гостях у герцогини Корнуольской: особняк, где Камилла и Чарльз встречались в тайне от Дианы, выставлен на продажу

27.05 / Мнение: США обвинили Россию в размещении авиации в Ливии

11.06 / Банк забрал квартиру у наследников умершего Яковлева из “Иванушек”

19.05 / Стало известно, у кого хранятся бриллианты певицы Юлии Началовой

08.07 / Мнение: Ленин восстал из ада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска