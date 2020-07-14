Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

14.07.2020, 6:09, Разное

Российский продюсер Максим Фадеев пояснил о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса. По словам музыкального деятеля, необходимо много и долго бегать, чтобы появился необходимый эффект.

Максим Фадеев признался, что сбросил почти 100 кг благодаря специальной диете, но спорту он тоже уделял повышенное внимание. Так, после снятия режима самоизоляции он начал бегать трусцой, поэтому иногда даже под дождь попадает. А до этого продюсер использовал обычную беговую дорожку.

Подробности о диете Максим Фадеев пока не сообщает. Он утверждает, что режим питания, которого он придерживается, не требует приема таблеток. Но в двух словах ее расписать невозможно, поскольку необходимо указать, какой температуры и сколько воды требуется выпивать, а также какие продукты дозволены к употреблению.