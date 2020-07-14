 

Трамп освободил своего приятеля от тюрьмы и штрафа

14.07.2020, 5:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп отменил все аспекты обвинительного приговора в отношении своего приятеля и бывшего неформального советника Роджера Стоуна.

Стоун был осужден за воспрепятствование суду в рамках «российского дела». По мнению суда, Стоун мешал процессу и лгал Конгрессу США для защиты Трампа, передает РИА «Новости».

По решению суда Стоун должен был провести за решеткой три года и четыре месяца, а также выплатить штраф, передает ТАСС.

Трамп «смягчил приговор», свидетельствует документ, опубликованный в электронной базе данных суда. Указывается, что «тюремный срок должен истечь немедленно», отменяется «любой имеющийся остаток штрафа в 20 тыс. долларов». 

Стоун также освобожден от надзора полиции. Однако судимость отменена не будет, говорится в тексте указа.

В 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.



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